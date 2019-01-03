尼日尔军方打死287名“博科圣地”武装分子

新华社阿比让1月3日电（记者郑扬子）尼亚美消息：尼日尔国防部2日发表声明说，尼军方近日在东南部乍得湖区展开清剿行动，共打死287名极端组织“博科圣地”武装分子。

声明说，自去年12月28日至今年1月2日，尼日尔空军和地面部队开展联合行动，打死287名武装分子，行动中还缴获大量武器，目前尼日尔军方没有人员伤亡。

尼军方在声明中对行动成果表示满意，称此次行动有效打击了“博科圣地”。

乍得湖区位于尼日尔与尼日利亚交界地带，“博科圣地”近年来在该地区制造多起恐怖袭击事件，造成大量人员伤亡。去年11月，位于该地区迪法省的一家法资企业遭“博科圣地”袭击，造成至少6人死亡、7人受伤。

“博科圣地”成立于2004年，该组织武装人员频繁出没于尼日利亚东北部，并对接壤的尼日尔南部地区造成安全威胁。2016年7月，尼日利亚、喀麦隆、尼日尔、乍得等国组建的多国部队开始对“博科圣地”进行打击。

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