孟加拉国成立新一届国民议会

新华社达卡1月3日电（记者刘春涛）孟加拉国第11届国民议会新当选议员3日在首都达卡宣誓就职，标志该国新一届议会成立。

孟加拉国国民议会议长乔杜里首先宣誓，孟执政党人民联盟和其他党派议员随后在乔杜里的主持下宣誓。孟反对党民族主义党的新当选议员未参加宣誓仪式。

现任总理哈西娜率领的执政党人民联盟在2018年12月30日大选中获得大胜，赢得超半数议员席位，成为新议会的多数党。该党连续第三次成为执政党。

议会选举投票结束后，民族主义党主导的反对党联盟联合民族阵线宣布抵制选举结果，并呼吁重新选举。对此，选举委员会主席胡达表示，80%的选民参加了本次大选，他对这一结果表示满意，同时排除了重新选举的可能性。

孟加拉国国会议员以直接选举形式在所属选区选出。国会议员可以是独立人士或属于一个政党，任期5年，可无限次连任。在选举中，如果一个党派获得的议员席位超过议会300个席位中的半数，成为多数党（或执政联盟），就可以组建政府并任命总理。

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