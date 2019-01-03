外交部：愿与埃及加强沟通 共同促进非洲和平发展

人民网北京1月3日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：据报道，美国务卿蓬佩奥同巴西新任外长阿劳若会谈时称，美国正寻求为巴西提供公平、互惠和透明的真正机会，这与其他国家出于政治而不是商业目的对巴西投资的模式完全不同。报道称，蓬佩奥虽未点中国的名，但所称“其他国家”明显指向中国。中方对此有何评论？

答：我注意到有关报道。如果确如报道所说，那么美方究竟指的是哪个国家，只能由美方自己作出澄清。但同时我也注意到，昨日，巴西新任总统博索纳罗在会见习近平主席特使、中国全国人大常委会副委员长吉炳轩时明确表示，中国和巴西都是伟大的国家，巴西新政府高度重视对华合作，愿全力推动巴中关系，两国合作的前景一定会越来越好。

我愿在此重申，中国同包括巴西在内的拉美国家在相互尊重、平等互利基础上开展的合作符合我们各自的利益，同时也有利于促进中国同拉美国家的共同利益。巴西作为一个重要的新兴市场大国，完全清楚自己的利益所在，应该不需要其他人来指教。

问：据报道，埃及驻华大使马格杜布近日接受媒体采访时表示，埃及将担任2019年非盟轮值主席国，中埃两国可在埃及担任非盟轮值主席国期间加强合作，并就共同关心的问题进行协作。中方对此有何评论？

答：非盟是非洲联合自强的旗帜，中方一贯高度重视同非盟关系，支持非盟在国际和地区事务中积极发挥作用。今年，埃及担任非盟轮值主席国。中方愿与埃方加强双边和多边沟通协调，共同促进非洲和平发展事业。

正如大家所知道的，多年来，我们已经形成了良好传统，中国外长每年首次出访必定都前往非洲。本周，王毅国务委员兼外长正在非洲访问，其间将访问非盟总部，并会见非盟委员会主席法基。中方期待通过此访，同非盟方面就落实2018年中非合作论坛北京峰会成果和双方领导人共识加强战略对接，共同促进非洲和平、稳定和发展，共同提升发展中国家的整体利益。

问：今天，中国最高人民检察院方面称，加拿大公民康明凯和迈克尔正在接受调查，但没有说明他们的罪名。你能否告知他们具体犯了什么罪？

答：今天，中国最高人民检察院的主要负责人已就有关问题作了表态，这一表态是权威的。

我想你应该记得，我们曾经在这里介绍过，你所提到的这两名加拿大公民是因涉嫌从事危害中国国家安全的活动而被依法审查。有关审查正在进行当中，当然不便透露更多具体情况。

问：越南方面称，越南渔船在西沙群岛海域多次被中国海警船撞击，他们的渔获被中方拿走。你对此有何评论？此类事情发生了多少次？中国在南海实施的“禁渔令”同时也适用于在区域内作业的其他国家渔船，这一做法有何依据？

答：关于第一个问题，根据我们所掌握的情况，中方公务船一直在中国自己所管辖的有关海域进行正常巡逻执法。对于侵渔外籍渔船所采取的一些措施是正常的，也是最低限度的执法方式。而且据我了解，你所提到的是极个别情况。正如大家所知，世界上一些相邻的沿海国家之间偶尔发生一些渔业纠纷，是很正常的。

事实上，根据我们掌握的情况，中越双方政府部门围绕渔业执法保持着正常沟通。我建议《金融时报》除了关注偶尔发生的个别渔业纠纷情况，可以更多关注中国和越南之间良好的渔业合作，特别是比如说在海上发生紧急、危急情况时，双方也都向对方渔民给予了很多救助。这样的事情远远多于你刚才所描述的个别情况。

至于你讲到的伏季休渔，多年来，中国一直实施南海伏季休渔，这对海洋渔业资源养护和可持续发展是有益的。我们也希望所有有关国家与中方相向而行，根据包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，切实履行南海沿岸国义务，共同促进南海渔业可持续发展。

问：有一个关于中美关系的问题。据报道，美代理防长沙纳汉表示，他将中国视为美方的主要关切。中方对此有何回应？

答：关于你提到的问题，我也是从媒体上看到的。这是不是沙纳汉先生自己的原话？可能需要美方来澄清。

近一段时间以来，中美两军实际上保持着正常的、甚至应该说是比较好的交往。在交往过程中，我们从美方得到的明确信息是，美方同中方一样高度重视中美两军关系，希望能够努力使两军关系成为中美关系中的稳定器。美方明确指出，发展建设性的两军关系始终是美方目标。所以，你刚才引述的这段表态，究竟是不是美方的权威表态，可能需要美方自己来澄清。

作为原则，我想说，中方一贯奉行防御性国防政策，重视发展同包括美国在内的其他国家之间的防务力量合作。我们认为这有利于增进彼此互信，促进两国关系，也有利于世界和平与稳定。

中美是世界上有重要影响力的大国。国家之间如果寻求的是伙伴，那么很可能得到的就是伙伴；如果寻求的是对手，那么获得的肯定就是对手。

问：美国总统特朗普表示，他收到了朝鲜最高领导人金正恩的来信，并表示很可能与金正恩再次会晤。中方对此有何评论？

答：特朗普总统的表态，我们认为是一个积极消息。中方一贯认为，美朝作为半岛问题关键当事方，相互之间开展积极互动，进行有益对话，有利于半岛核问题的解决进程，也有利于半岛和平与稳定。

正如习近平主席12月29日应约同特朗普总统通话时所指出的，中方鼓励和支持朝美双方继续开展对话并取得积极成果。我们乐见积极的进展。

问：据报道，美方将于下周派代表团来华就经贸问题进行磋商，你能否证实并介绍磋商具体日期和地点？

答：中国商务部新闻发言人此前已经回答过类似问题。根据中美两国元首在阿根廷会晤达成的重要共识，两国经济团队始终保持了密切沟通，包括双方都同意随着磋商进展，双方要进行面对面的沟通。具体情况建议你向主管部门商务部去求证。

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