2018阿根廷世界小姐为中国“代言”：这里美得让人流连忘返

中国日报网11月30日电（记者 潘一侨）说起阿根廷，你会想到什么？热辣的探戈舞？顶尖的国家足球队？热烈的阳光还是数不清的美食？在G20峰会召开之际，《中国那些事儿》栏目采访到正在中国参加世界小姐全球总决赛的阿根廷佳丽维多利亚·索托。首次来到中国的她爱上了这里的一切。

维多利亚·索托不仅拥有美丽的外表，还身兼重任：她是记者、政府工作人员以及选美比赛的组织者。维多利亚说：“能够代表阿根廷参加2018世界小姐的总决赛同时还能学习如何组织这样的比赛，真是一次难得机会。我很享受在中国的每一天。”

中国萌娃是世界上最可爱的孩子

交谈中，维多利亚与我们分享了一件来中国参赛途中发生的暖心事儿。她在布宜诺斯艾利斯到多哈的航班上，碰到了一个大约两岁的中国小男孩。小男孩两次跑来看她，都因为羞涩跑掉了，最后一次终于鼓足勇气留下来跟维多利亚一起玩耍。虽然两人语言不通，但笑容跨越了国界，满满的都是温馨。维多利亚告诉记者：“我觉得中国的小孩儿是世界上最可爱的孩子。”

怀揣一颗改变世界的心

“世界小姐”大赛选拔的优秀女性都是才貌双全、充满爱心、积极向上的健康女性代表。维多利亚拥有阿根廷人特有的热情和魅力，她认为世界小姐的精髓在于海纳百川、拥抱世界，通过行动推动社会做出一些积极的变化。她希望能够分享这份热情，改变世界、造福世界。

访谈中我们还采访到世界小姐机构主席莫利夫人，她说：“在中国举行的全球总决赛中，我们将看到超过118个国家和地区的选手在世界各地所做出的贡献，并选出本届世界小姐冠军。在接下来一年，她将访问更多的国家并为需要帮助的人筹得善款。”

愿做“全球奋斗女性代言人”

世界小姐比赛对维多利亚的意义非同一般，她说曾打算用一生准备这场比赛，现在可以来到中国参加决赛，让她觉得离梦想又近了一步。想赢得桂冠不仅是为了荣誉，还是为了一份责任。

“我想成为全世界奋斗中的女性的代言人，抵制性别歧视和性暴力，我认为这非常重要。世界各地的人应该重视我们作为女性的权利，他们需要接受我们、理解我们本来的样子。我们真诚、善良，全世界的人都应该接受这一点。”

第68届世界小姐全球总决赛将于12月8日在三亚举行，祝福维多利亚·索托在比赛中好运，也祝福中国选手毛培蕊在比赛中取得好成绩。

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