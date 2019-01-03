美国会两党会谈无进展 政府“关门”僵局结束无望

人民网讯 据今日俄罗斯网报道，当地时间1月2日（周三）美国总统特朗普同参众两院民主共和两党领袖出席白宫边境安全简报会。参众两院民主共和两党在预算法案上存在分歧，美国政府“关门”状态结束无望。

特朗普当地时间2日（周三）召集两党领袖参加安全简报会，以期双方达成折中方案，并在12天内结束政府“关门”的状况。

会谈期间，特朗普同参众两院民主共和两党领袖听取了国土安全部关于边境情况的报告，但民主党不为所动，众议院民主党党鞭霍伊尔认为边境危机并不存在。

白宫副新闻秘书霍根·吉德利在会谈结束后表示，众议院民主党人对结束政府“关门”状态并不“在意”。

据报道，特朗普团队曾询问民主党人，若特朗普总统同意签订一项短期法案以保证政府在未来的几个月内正常运转，众议院民主党是否愿意在修建边境墙的13亿美元上做出让步，增加拨款。

但是民主党人却反过来要求特朗普总统签署一系列法案：在本财政年结束时为停摆的政府部门提供资金，并且保证国土安全部开放至2月8日，以期获得更多的时间对边境安全问题进行谈判。

参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔表示，众议院民主党所制定的旨在结束政府“关门”状态的法案缺少对边境墙建设拨款的关照，参议院不会浪费时间考虑一个无法在会谈中通过并且总统不会签署的法案。他认为，民主党的法案“完全不起作用”，是一场“政治表演”。

众议院多数党领袖南希·佩洛西计划于当地时间1月3日（周四）对民主党的“无边境墙”法案进行投票表决。她表示，民主党人要求总统重开政府。

2日（周三）的白宫会谈没有取得任何进展，特朗普同参众两院民主共和两党领袖定于当地时间1月4日（周五）进行第二轮会谈。

此前，美国联邦政府许多部门由于国会与特朗普在支出法案上无法达成一致而被迫于当地时间2018年12月22日临时关门。特朗普要求国会拨款50亿美元修建美西边境墙，防止非法移民入境美国。但这一提议遭到民主党人反对，民主党要求拨付不超过13亿美元的资金来解决边境安全问题。（罗冰倩）

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