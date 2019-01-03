俄罗斯居民楼爆炸已致31人死亡 一婴儿被埋24小时后获救

人民网讯 当地时间31日上午6时许，俄罗斯乌拉尔一栋10层居民楼发生爆炸。目前，官方公布的死亡人数已跃升至31人。

随着救援队清理废墟，这一数字不断上升。紧急事务部2日表示，目前已确认有31人死亡，其中有4名儿童，至少有10人仍然失踪。

马格尼托哥尔斯克市居民楼爆炸摧毁了多栋公寓楼，致使一个路段完全坍塌。官方怀疑爆炸是煤气泄漏造成的。

爆炸发生后，当地人带着鲜花和玩具来到临时纪念馆，并点燃蜡烛以示哀悼。一位居民叶夫根尼对当地媒体说，他那天醒得比平时早，爆炸发生前15分钟离开了，逃过一劫。他没有立即意识到发生了什么，但很快看到周围到处是灰尘了。他说：“我去看我在10楼的公寓，它已经没了。我明白如果我没有离开，我也会死掉。”

多个救援队夜以继日地搜救，希望能找到更多被困在废墟中的幸存者。夜间气温只有零下20摄氏度，救援队设置了暖炉来帮助可能还被困在废墟下的人御寒。

由于担心进一步坍塌，搜救队已停止使用重型设备，转而人工清理废墟。不过设备还在现场，必要时可随时使用。

截至目前，已有6人获救，其中包括一名11个月大的婴儿瓦尼亚，他被奇迹般地从废墟中救出。他是除爆炸后立即逃出的居民外，第一个被救出的人。

“当我们喊‘安静’时，孩子停止了哭泣，但当我们喊‘你在哪里？’时，孩子有了回应。”救援队队长格里森科对媒体说：“一确定我们就开始行动了”。视频显示，6名男子小心翼翼地从混凝土和钢铁的废墟中抱出一个婴儿，随后一名救援人员抱着婴儿跑到了最近的救护车。

医生说，婴儿多处受伤骨折，四肢严重冻伤，体温过低，情况很严重，不过预期是积极的。

瓦尼亚的父亲说，如果他不上夜班，他就会死掉。母亲奥尔加和瓦尼亚的哥哥一起逃了出来，但他们知道不能带上瓦尼亚了，甚至不确定他是否还活着。在过去的24小时里，他的父母一直在努力引导救援队到达他们公寓的确切位置，直到瓦尼亚得救。

在当地一家医院接受治疗后，瓦尼亚2日上午被送到了莫斯科顶级儿童医院。（赵艳）

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