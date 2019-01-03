英国企业高管对“脱欧”后经济状况悲观

知名市场调查公司益普索-莫里2日发布的报告显示，随着“脱欧”日期日益临近，英国大企业高管对经济前景愈加悲观，74%的受访者预计2019年英国经济状况会恶化。

益普索-莫里过去4个月对100名英国大企业董事会成员进行的调查显示，95%的受访者认为消除英国“脱欧”的不确定性是当务之急，68%的受访者不相信英国政府有能力和欧盟达成有利于英国商界的协议，仅19%对英国政府的能力有信心。

调查显示，企业高管们认为现在的“脱欧”形势比一年前更糟。去年，只有56%的受访者预测他们公司一年内会面临更糟糕境地，而现在，67%的受访者认为公司目前业务状况变差。

受访者中，55%的人认为英国的“脱欧”决定对他们公司而言是一个重大风险，73%不认为“脱欧”能为公司带来重要机遇。此外，78%的受访者认为，“无协议脱欧”将给他们的业务造成不利影响。（记者 王慧慧）

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