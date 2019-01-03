今夏起游客前往威尼斯将交纳“入城费”最高10欧元 

人民网讯 据法新社报道，1月1日消息，意大利议会在新一年财政预算中，批准了威尼斯政府向旅客征收“入城费”。这意味着，从今年夏天起，所有到访当地的旅客，需交纳最多10欧元，以帮助政府控制旅客人流，并通过此种方式来维持威尼斯的环境卫生，降低当地居民的不满与负担。

在意大利议会通过该条文后，威尼斯市长布鲁尼亚罗在推特上发文，表示这项新的征费可让政府更有效管理威尼斯，保持当地清洁，改善市民居住环境。实际征费金额及收费方式将交由威尼斯市议会决定，开始实施的时间将会很快公布。新征费收益主要用于清理旅客留下的垃圾，补充维修古迹经费，同时也会用作在周末及公众假期增加警力的开支。

预计每名进入威尼斯的游客，需缴交最少2.5欧元，旅游旺季或增至5欧元到10欧元，但学生及到当地工作的旅客可获豁免。至于已预订市内酒店的旅客，由于酒店收费已包括城市旅游税，无须再缴付新收费。

威尼斯是全球热门旅游城市之一，每年到访游客多达3000万人，蜂拥而来的游客不仅导致环境持续恶化，对市内历史建筑物也造成极大耗损。意大利政府官员指出，维护威尼斯建筑物的成本，较意大利其他地区高出三分之一。（老任）

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