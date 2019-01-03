英国将开发小型机器人用于地下管道检修

英国谢菲尔德大学2日宣布，该校学者领衔的一个团队将开发一系列小型机器人用于地下管网的检修，有望大幅提高这类检修过程的效率、节省大量人力物力。

除了谢菲尔德大学，这个团队还包括来自英国布里斯托尔大学、伯明翰大学以及利兹大学的科研人员，他们将在政府和院校资金支持下开展相关科研项目。

对每个城市来说，维修地下管网都是一件非常头疼的事情。为了检修，工作人员往往需要把路面凿开。仅在英国，每年就有150万条道路因此被凿开。

这个项目的一个目标是开发出能够在地下管网中自主穿行的小型智能机器人，它们将配备多种传感器，能够相互之间通信并共享数据，从而跟踪监测管网的整体状况，及时找到其中损坏的地方，有针对性地开展维修。

领衔这个团队的谢菲尔德大学教授霍洛申科夫说，利用这种机器人技术有助更高效和快速地解决地下管道出现的问题，也可减少路面挖掘作业次数，避免对公共交通产生影响。（记者 张家伟）

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)