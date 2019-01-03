“新视野”揭开“天涯海角”的神秘面纱

淡红色表面，两个球体拼接而成，外形酷似“雪人”。美国航天局2日公布了“新视野”号探测器发回的一组图片，揭开了人类迄今探测的最遥远太阳系天体——“天涯海角”的神秘面纱。

“新视野”号1日从距这颗太阳系边缘小天体仅3500公里处飞过，上述照片拍摄于此次飞越之前。当时，“新视野”号正快速接近“天涯海角”，二者距离区间为13.7万公里至2.7万公里。

照片显示，“天涯海角”表面呈淡红色，是一颗相接双星，由两个球体连接构成，总长度为31公里。“新视野”号团队给直径19公里的大球体取名“天涯”，直径14公里的小球体取名“海角”。

任务团队表示，“天涯”和“海角”很有可能是太阳系形成初期碰撞连接在一起的，当时二者的碰撞速度跟车辆发生轻微碰撞时差不多。

“‘新视野’号就像一台时间机器，带我们回到太阳系诞生的时光，看到了行星形成之初、像被凝固在时间长河中的物理状态，”“新视野”号地质学和地质物理研究负责人杰夫·莫尔说，“研究‘天涯海角’将帮助我们理解行星的形成。”

“天涯海角”位于太阳系边缘柯伊伯带，距太阳大约65亿公里，比冥王星还远约16亿公里。柯伊伯带被认为隐藏着大量冰冻岩石小天体，它们可能还完好保存着太阳系刚刚形成时的信息。此前，尚未有人类探测器近距离观测过柯伊伯带小天体。

任务团队表示，未来几周至几个月内,“新视野”号将陆续传回邂逅“天涯海角”时拍摄的更多、更清晰的照片。

“新视野”号探测器于2006年1月发射升空，旨在实现人类首次对冥王星等柯伊伯带天体的探测任务，寻找有关太阳系起源和演化的线索。

“新视野”号首席科学家艾伦·斯特恩说，“新视野”号任务期到2021年终止。目前“新视野”号燃料充足，如果美国航天局批准任务延期，“新视野”号还可以继续飞越和探测其他的遥远天体。（记者 谭晶晶）

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