财经观察：2019年美国经济增速或大幅放缓

美国经济2018年实现超预期强劲增长，但经济学家认为，这种增长更多得益于短期刺激措施，随着政府刺激措施效果减退，货币、财政政策存在不确定性，以及贸易摩擦的负面影响显现，2019年美国经济增速将大幅放缓。

据美国商务部统计，2018年前三季度美国国内生产总值（GDP）按年率计算分别增长2.2%、4.2%和3.5%，持续保持高增速；美联储预计2018年全年美国经济增长率有望达3.1%，远高于2017年的2.2%。

分析人士普遍认为，美国经济2018年表现强劲，主要是因为美国政府推出的减税、放松监管等短期刺激措施。2017年底，美国国会通过《减税和就业法案》，这是美国自1980年代初里根政府以来最大规模的减税法案，大幅降低了个人和企业税负。

减税带来的最直接影响就是美国个人消费开支增加，而个人消费占美国经济总量的70%，是支撑美国经济增长的基石。美国商务部统计显示，2018年前三季度美国个人消费开支连续三个季度上升。去年感恩节和圣诞节假期购物季，美国零售额也同比增长5.1%，创6年来最大增幅。

同时，企业税大幅降低推动美国企业投资实现连涨，放松监管也降低了中小银行成本，有利于信贷扩张。受益于经济扩张，美国就业市场在2018年持续改善，11月失业率仅3.7%，继续保持49年来最低水平。

但近期美国股市接连出现暴跌，显示市场对2019年美国经济表现信心不足。经济学家也普遍认为，随着减税对经济提振效应减弱、未来财政和货币政策不确定性增加，以及贸易摩擦影响逐渐显现，2019年美国经济将大幅放缓，回到2%增长区间。

首先，美国大规模减税法案推出已超过一年，其对经济的提振效果已逐渐减弱。同时，减税法案对企业投资的刺激作用也未能达到预期。多数企业在获得减税后更倾向于回购公司股票，而非进行大规模固定资产投资。

其次，随着美国政府财政状况恶化，未来继续通过财政政策刺激经济的空间减小。美国国会下属机构的预测显示，未来十年减税法案将令美国联邦政府财政赤字增加1.46万亿美元。美国前财长劳伦斯·萨默斯认为，财政赤字增加将限制政府在基础设施、人力资源以及科技领域的必要投资，无助于提高美国潜在经济增长。

此外，由于民主党在中期选举中拿下众议院，共和党继续掌控参议院，这导致未来财政刺激措施难以在分裂的美国国会中获得通过。国际金融协会认为，国会分裂将掣肘美国国内政策，特朗普政府难以像前两年一样自由施展政策“拳脚”。

再次，美联储货币政策前景不明朗也给美国经济带来不确定性。2018年12月19日，美联储进行了2018年的第四次加息，但暗示2019年加息节奏将有所放缓。美联储主席鲍威尔说，此前多数美联储官员曾预期美国经济形势可能支持2019年加息三次，但现在看来2019年美国经济更可能适合加息两次。

美联储放缓加息将有助于美国经济增长，但美国总统特朗普近期持续抨击美联储货币政策。经济学家担心，美联储的独立性一旦遭受质疑，将给美国货币政策和市场信心带来更大冲击。

最后，贸易摩擦对美国经济的负面影响可能在2019年逐步显露。美国政府在2018年对多国进口商品加征关税，但关税对终端商品价格的影响存在一定的传导和反应时间。专家预测，关税等措施对美国经济的滞后影响将在2019年逐步显露。（新华社记者许缘 高攀）

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