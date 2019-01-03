中国驻宋卡总领馆提醒泰南地区中国公民防范暴风和强降雨天气

人民网曼谷1月3日电（记者 孙广勇） 据泰国气象部门消息，2019年第一号台风“帕布”(PABUK)1月2-5日登陆泰国湾，届时泰国各地尤其是南部地区将出现暴风和强降雨天气。专家预计，台风“帕布”或将成为继1989年热带风暴“哈里特”后破坏力最大的一场台风灾难。

1月3-4日期间，泰南素叻府、宋卡府、也拉府、甲米府、沙墩府、洛坤府、博他伦府等地区将出现大到暴雨天气；4-5日期间，泰南春蓬府、素叻府、洛坤府、博他伦府、宋卡府、北大年府、也拉府、陶公府、攀牙府、普吉府、甲米府、董里府和沙墩府等地将出现大到暴雨天气，泰国湾及安达曼海海面浪高将达3至5米。

驻宋卡总领馆提醒泰南地区中国公民及赴普吉岛、苏梅岛、丽贝岛等地游客加强安全防范，如遇暴雨天气，避免出海或参加涉水项目。尽量减少不必要的出行及户外活动。如确有出行安排，请密切关注航班及路况信息，避免出行受阻。

如遇紧急情况，可联系驻宋卡总领馆或驻普吉领事办公室求助：

驻宋卡总领馆领事保护与协助电话：+66-81-766-5560

驻普吉领事办公室领事保护与协助电话：+66-94-595-6158

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心12308热线：+86-10-12308、+86-10-59913991

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