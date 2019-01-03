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俄学者：世界最长寿人瑞实为女儿冒充 为避遗产税

2019年01月03日10:54  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯  据法新社莫斯科2日电，俄罗斯学者称，金氏世界纪录最长寿人瑞、法国妇女卡尔蒙（Jeanne Calment）可能根本没活那么久。她死后，身份遭女儿顶替，目的是规避遗产税。

根据金氏世界纪录（Guinness World Records），卡尔蒙活了122年又164天，在1997年辞世。卡尔蒙生前曾开玩笑说，上帝一定是忘记她了。不过，俄罗斯数学家札克（Nikolai Zak）对卡尔蒙的故事不买帐。札克和老年学专家诺伏西罗夫（Valery Novoselov）合作，花数月时间分析卡尔蒙的生平资料、访谈和照片，甚至证人证词和她生前居住的法国南部城市阿勒（Arles）的公开纪录。

札克认为，分析结果显示，卡尔蒙的女儿伊芳（Yvonne Calment）在母亲过世后冒用她的身分，假冒母亲多年直到撑不下去，伊芳这么做是为了规避遗产税。札克最近在全球科学家信息平台ResearchGate发表题为《卡尔蒙：长寿之密》（Jeanne Calment: the Secret of Longevity）的报告，引发广大议论。（老任）

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)
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