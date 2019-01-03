罕见冬季风暴袭击芬兰

连日来，罕见的冬季风暴袭击了芬兰大部分地区，造成交通瘫痪、电力和网络中断，严重影响居民生活。

据芬兰广播公司2日报道，在位于芬兰西南海域的自治省奥兰岛附近海域，当天平均风速达每秒32.5米，瞬间最强风速达每秒41.6米，是芬兰有史以来监测到的最强风。

在芬兰中部、东部和西部地区，强风和大雪导致电力中断。截至2日上午，仍有近10万户人家断电。

恶劣天气导致芬兰三大电信运营商网络信号不稳定，中部和南部一些地区时常出现网络中断现象。在奥兰岛，由于暴风雪造成的技术故障，奥兰岛广播电视公司无法正常播出广播和电视节目。

强劲的暴风雪还导致公路、铁路及海上交通瘫痪。树木、电线杆及交通标志牌被刮倒，多处客运班车晚点、列车停驶、游轮航班被取消。据报道，1日晚间，由于路滑，西南地区一辆公交车翻倒在路边，两名乘客受轻伤；东部地区一长途客车驶出轨道，撞向路边树木，所幸无人伤亡。

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