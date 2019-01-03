2019：油价反弹恐受限

一波三折之后，全球主要产油国终于在2018年末达成新的减产协议。受此消息刺激，国际油价出现短暂反弹，但不久又重现颓势。分析人士认为，新减产协议在支撑油价方面的效果堪忧，国际油价2019年或将呈现低位震荡走势。

2018年，国际油价以10月3日为分水岭，上演了不对称式过山车行情。受主要产油国上一年达成的减产协议延长、委内瑞拉原油产量大幅下滑、全球原油需求稳健上升以及美国宣布重启对伊朗原油出口制裁等诸多因素推动，国际油价10月之前整体呈现震荡上涨态势，并在10月3日创下近4年新高。

随后，因美国、俄罗斯、沙特原油产量频频刷新历史高点，美国对伊朗原油出口制裁力度不及预期，加上国际贸易摩擦加剧，全球经济增速放缓，国际油价呈现单边迅速下滑之势。

2018年12月31日，按收盘价计，纽约油价、伦敦油价分别较10月3日重挫40.6%、37.6%，较2017年年底也分别大跌24.8%、19.5%。

石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国去年12月7日达成协议，决定从2019年1月起，在2018年10月的原油产量基础上日均减产120万桶，初步设定期限为6个月。从达成协议前卡塔尔宣布退出欧佩克，到减产决定被推迟宣布，再到减产量不及预期，这一“难产”的减产协议似乎自诞生之初便成色不足，而其中两个细节更让该协议有被进一步打折扣之嫌。（记者王乃水 马倩 王文）

首先，此次减产是以2018年10月的产量为基础，而当月主要产油国原油产量均处于历史较高水平。其次，伊朗、委内瑞拉、利比亚将不受此次减产协议约束。这三国均是产油大国，同时被豁免将不可避免地影响协议效果。

伍德麦肯兹咨询公司副总裁安-路易斯·希特尔预计，2019年全球原油日均需求量将比2018年增长110万桶，而受美国页岩油产量持续攀升等因素驱动，非欧佩克产油国的原油日产量将增长240万桶，此次协议减产量尚不足以平衡国际原油供需。

美国能源信息局去年末发布报告预计，美国页岩油日均产量2018年12月首次突破800万桶，达803.2万桶，2019年1月将进一步增加至816.6万桶。

美国至高选择公司总裁雷蒙德·卡尔博内日前接受新华社记者采访时表示，在美国原油产量持续攀升的背景下，投资者对国际原油供需的整体预期已经发生逆转，认为供将大于求的情绪主导了市场。

瑞穗首席石油分析师保罗·桑基表示，近期一些主要机构不断降低对明年世界经济增速的预期，一些国家经济衰退的风险正在上升，股市剧烈波动。如果最终这些因素共同作用导致明年全球原油需求出现下滑，那么减产协议将没有意义。

不过，有分析认为，虽然近期国际油价大跌令市场看空情绪弥漫，但金融市场在遭遇重大利好利空时通常都容易因趋势惯性反应过度，投资者不应忽视市场的自我修正能力。

国际能源署近期发布报告说，鉴于低油价对原油消费的刺激作用将抵消经济放缓对需求的抑制，决定维持2019年全球原油日均需求量将增长140万桶的预测不变。

低油价也可能会对原油产量产生抑制作用。非减产协议国加拿大主要产油省艾伯塔省去年末表示，为缓解供过于求的局面，该省计划将原油日产量减少32.5万桶。此外，自11月下旬以来，美国页岩油产地实际交易价格已低于每桶45美元，页岩油投资已出现一定放缓迹象。

对于2019年油价走势，美银美林大宗商品和衍生品主管弗朗西斯科·布兰奇认为，综合考虑减产协议以及美联储放缓加息节奏或令美元走弱等因素，预计2019年纽约轻质原油期货、伦敦布伦特原油期货均价将分别为每桶59美元、每桶70美元。

高盛商品研究主管杰夫·柯里认为，在国际原油市场基本面出现根本性改变迹象之前，投资者不会大举买入石油资产。

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