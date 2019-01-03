2019：强势美元或失色

2018年，美元汇率走势整体上行，总体看目前仍处于2014年年中开启的强势周期。不过，由于美联储加息周期接近尾声，美国财政和贸易赤字影响显现，强势美元或将在2019年失色。

数据显示，按收盘价计，衡量美元对六种主要货币汇率的美元指数去年全年累计涨幅约为4.6%，年内最高曾达到97.542，最低为88.591。

尽管美国经济目前未见显著风险点，但美联储的加息节奏已开始在市场和政治层面引起争议。分析人士表示，随着美联储高层认为当前利率接近中性利率水平，后期加息节奏预计将慢于预期，美元走软可能提前到来。

美国加州大学伯克利分校经济学教授巴里·艾肯格林日前接受新华社记者采访时表示，2017年底美国政府推出减税措施，加上美联储持续加息，推高了美元指数。同时，美国对进口商品加征关税，也在一定程度上对美元上涨有温和推动作用。

艾肯格林认为，2019年美元走势取决于美国经济表现和美联储加息节奏。如果美国经济维持较高增长率，工资增长等因素会带来更大通胀压力，这种情况下美联储将继续加息；另一方面，目前美国经济已有放缓迹象，如果未来经济明显放缓，美联储或将停止加息。

瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔在接受记者采访时表示，在金融市场持续波动的情况下，美元避险需求增加，其他国家货币估值偏低。不过，美国利率调整可能在2019年对美元构成压制。

黑费尔说：“短期内，贸易紧张局势会让美元继续小幅走强。不过，由于美国与其他国家利差和短期国债收益率升高的影响已经被市场吸收，随着时间推移，预计美元估值将会下降。”

高盛银行全球外汇和新兴市场策略共同负责人扎克·潘德尔表示，由于美联储在去年12月的议息会议上暗示今年加息节奏将有所放缓，美元可能会在此后走软。

美联储最新发布的经济预测显示，今年美国经济将增长2.3%，低于去年9月时预测的2.5%。增长前景的变化令美联储调整了对今年加息节奏的预期。美联储主席鲍威尔表示，此前多数美联储官员曾预期美国经济形势可能支持2019年加息三次，但现在看来今年美国经济更可能适合加息两次。

尽管如此，不少机构指出，虽然美元走弱的大趋势较为明显，但其走势仍可能因多种影响因素叠加而出现波动。

中国银行纽约分行高级副总裁兼金融市场部总经理刘志丹向新华社记者表示，世界经济基本面还不是很稳定，地缘政治不确定性持续，加上债券、股票和大宗商品等市场波动的影响，2019年国际外汇市场可能继续大幅波动。

美银美林分析师在近期举行的一次电话会议上表示，贸易局势如何演变是未来决定汇率走势的关键因素之一，贸易摩擦风险或会导致欧元、日元等对美元走强。此外，英国“脱欧”前景不明也令全球金融市场不确定性增加。

瑞银在最新发布的展望报告中预测，2019年，美国加息周期接近尾声，而欧洲央行有望开始加息，利差给美元带来的优势将消退。随着美国财政刺激政策效应消退、财政及贸易赤字开始给美元带来压力，欧元对美元汇率预计在半年和一年后将分别升至1比1.15和1比1.2左右。同时，由于目前日元被低估，美元对日元汇率将走软，一年后可能降至1比105左右。

关于美元对人民币汇率，艾肯格林认为，2019年美国经济增速预计将有所放缓，而中国经济增速有望维持当前水平，这意味着美元对人民币可能停止升值，甚至温和贬值，但总体来看，2019年美元对人民币汇率不会有大的变化。

专家指出，美联储加息推动了全球金融环境收紧和融资成本上升，也给新兴经济体带来了负面溢出效应。如果未来美元汇率走弱，新兴市场的投资吸引力或将回升，其资产价格也将获得更多支撑。（记者 刘亚南 马倩）

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