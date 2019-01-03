丹麦警方：未发现中国公民在列车事故中伤亡

哥本哈根消息：丹麦警方2日向中国驻丹麦大使馆工作人员证实，截至目前，尚未发现有中国公民在当天的列车事故中伤亡。

丹麦中部地区2日发生一起列车事故，造成至少6人死亡、16人受伤。中国驻丹麦大使馆当天在得悉消息后，即刻启动应急机制，与丹麦有关部门保持联系，核实中国公民伤亡情况，领事官员即赴事发现场核查。使馆表示，将继续跟踪有关动向，同时提醒广大在丹中国公民和侨胞提高安全意识。

丹麦警方当天召开发布会说，事故具体原因尚在调查中。据目前调查的情况初步判断，一列客运列车2日早上在行驶至连接丹麦西兰岛和菲英岛的大贝尔特桥时，对面开来的一辆货运列车上的货物倾倒在铁轨上，客运列车撞上货物后紧急停车。

丹麦火车公司在最新发布的新闻公报中确认，出事列车上共有131名乘客和3名工作人员。在事故中遇难的6人均为乘客。因未能与所有乘客取得联系，受伤人数有可能进一步上升。

丹麦女王玛格丽特二世2日对列车事故幸存者及其家人“表达最深切的同情”。首相拉斯穆森也在一份新闻公报中说，列车事故令刚刚结束圣诞及新年假期返回工作或家中的普通丹麦人生活受到了影响，这令人深感难过。（记者 和苗）

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