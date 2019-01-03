紧盯不放 特朗普再次威胁废除“梦想生”计划

据美国中文网报道，为从小来到美国的年轻移民提供临时身份的“梦想生”计划(DACA)一直以来都处在“风口浪尖”。当地时间2日，美国总统特朗普称，如果最高法院判定DACA不能被废除，他将拥有巨大权力来达成他的目的。

资料图：美国总统特朗普。 中新社记者 刁海洋 摄

特朗普表示，“如果最高法院裁决奥巴马是错的，那是应该的。因为，如果他没错，我就会被赋予巨大的权力。你能想象我拥有那么大的权力吗？那难道不会很吓人吗？”

一直以来，特朗普和其他反对者称，奥巴马创立的DACA项目并没有获得国会的授权，因此特朗普认为他可以很轻易的将其取消。

但是加州、纽约和华盛顿DC的联邦法官都判决特朗普试图取消DACA的举动不合法，最终联邦第9巡回上诉法院也做出了同样的判决。目前，美国政府已经请求最高法院接管这个案子。

除DACA项目外，另一项为年轻移民提供帮助的项目同样遭到特朗普的干预。

这个项目从1990年开始实施，被父母虐待、遗弃或者忽视的年轻移民可以让法庭指派新的监护人并在美国取得绿卡。

该项目下，申请人必须在21岁之前提交申请，但特朗普领导下的美国政府却表示，一旦超过18岁就丧失了申请资格，这导致在过去一年中，纽约、德州和加州的很多申请人收到了拒信，新泽西的申请人则遭到了额外的问询。

纽约和加州的移民团体已经提起了诉讼，指控政策的改变会使数百名年轻移民受到影响。

此外，一直以来，特朗普政府对美墨边境的政策越来越强硬，2018年曾出台一系列针对中美洲移民儿童的措施，前司法部长塞申斯也曾试图使年轻移民寻求庇护更加艰难，目前，其中一些措施已经被联邦法官禁止。

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)