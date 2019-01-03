2019，世界面临的悬念

风云变幻的2018年已定格在历史中，但围绕一些热点问题，矛盾在演变、博弈在继续。

伴随美国的撤军，已持续近8年的叙利亚危机将如何演变？趋缓的朝核问题又能否取得进一步突破？

一拖再拖的英国“脱欧”进程能否避免最糟糕的结局？法国等国中下层民众的大规模抗议又是否预示着欧洲的动荡？

美国的“通俄”调查会否危及特朗普的总统地位？而美国挑起的国际贸易争端又是否会走向缓和？

展望2019年，国际局势充满悬念。

悬念一：叙利亚危机何去何从

叙利亚既是中东地区各方势力的角逐场，也深深烙上了域外大国博弈的印记。2018年叙政府军在俄罗斯、伊朗等国的帮助下站稳脚跟，收复大片失地。美国和土耳其均表示不再寻求推翻巴沙尔政府。2018年年末，美国又突然宣布要从叙利亚撤军。

美国会心甘情愿地完全放弃对叙利亚的影响力吗？美国今后在中东地区将以何种方式“把控”局势？俄罗斯在叙利亚能否顺风顺水？以色列会否与沙特联手在叙利亚遏制共同敌人伊朗的影响力？土耳其对叙境内库尔德人动武会否成功？

只要域内外国家的较量不止，叙利亚危机就难以终结；只要域内外国家的博弈不息，叙利亚问题将继续成为牵动中东地缘政治格局的焦点。

太和智库高级研究员、中东问题专家吴毅宏认为，随着美国从叙撤军，土耳其在叙利亚战事中的影响力将会增强。而美国可能会推动沙特、伊拉克等阿拉伯国家在叙利亚问题上加强合作，以抗衡土耳其和伊朗等势力。

悬念二：朝核问题能否突破

2018年，在包括中国在内的国际社会积极推动下，高度紧张的朝鲜半岛局势出现积极转圜。2018年6月，美朝领导人在新加坡举行会晤。2019年，美朝能否进一步建立互信，使朝鲜半岛无核化问题取得进一步突破，是全球关注的热点。

由于美朝在解除制裁与弃核步骤上分歧仍存，美朝首脑会晤后双方的谈判陷入僵局。美国重启美韩军演，并对朝鲜继续制裁，试图通过极限施压来逼迫朝鲜让步，这给美朝关系前景蒙上了阴影。

从美朝各自情况看，2019年存在推动打破僵局的一些因素：2020年美国总统选举前，在半岛无核化进程中取得更多成绩，将为特朗普谋求连任积累更多政治资本；而朝鲜始终没有改变通过解决朝核问题实现半岛和平及朝美关系正常化的目标。

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、国际关系学院副教授刁大明认为，在总统选举的压力下，特朗普可能会急于在半岛问题上取得某种突破。不过，这一突破可能未必是能真正彻底解决问题的突破，而是可以在短期内让美国选民感到满意的“突破”。

悬念三：英国“脱欧”如何收场

英国“脱欧”前景依旧不明，这一问题使英国的内政外交走向扑朔迷离，也使欧盟面临严峻挑战。

“脱欧”进程将在2019年3月29日迎来最后期限。时至今日，“脱欧”前景仍有诸多可能：如果“脱欧”协议草案通过，英国将按既定程序“脱欧”；如果该协议草案被否决，英欧之前的谈判成果将付之东流，英国将在无协议情况下退出欧盟；此外还存在其他变数，包括英国与欧盟就“脱欧”协议草案重新谈判、英国举行第二次“脱欧”公投、英国单方面撤回“脱欧”请求等，但出现这些情况的可能性较小。

中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建认为，在“脱欧”问题上，各方博弈会带来不确定性，但各方最终还是很可能会达成共识，避免出现最糟糕的结果。

悬念四：欧洲动荡会否加剧

在民生、移民、民粹等诸多难题的夹击之下，欧洲如何应对？

从2018年末由法国爆发并蔓延到荷兰、比利时等地的“黄马甲”抗议活动来看，欧洲一些国家中下层民众的不安和不满均已积累到一定程度，这些国家的稳定正面临考验。

在就业困难、收入停滞、福利削减和物价上涨等多重因素共同作用下，欧洲普通百姓的生活日益艰难。而欧洲有关国家政府又缺乏推进实质性改革的能力和动力，这就给民粹主义力量进一步崛起提供了空间。在此情况下，很小的一个火星——比如法国对燃油税的微幅上调——就可能会引发一场熊熊大火。

崔洪建认为，欧洲的悬念在于，动荡会把欧洲导向何方，是否会继续往右走，甚至走向极端？还是会保持相对稳定的状态？

悬念五：“通俄”调查结局如何

由美国特别检察官罗伯特·米勒主持的“通俄”调查目前仍在推进，包括美国总统特朗普竞选团队在2016年总统选举期间是否“勾结”俄罗斯等核心问题还没有答案。“通俄”调查最终会出现什么样的结局？它会给美国带来多大的冲击？这些问题依然充满悬念。

鉴于民主党2019年重掌国会众议院控制权后必将加大对“通俄”调查的支持力度，可以预见，各方围绕这一问题的斗争将更加激烈。

尽管调查不断接近特朗普的“核心圈”，但米勒团队到目前为止所提指控尚未涉及“通俄”罪名和特朗普本人。特朗普作为现任总统可否被起诉在美国法律界仍存在争议。由于共和党依旧掌控参议院，民主党人想要成功弹劾总统难度很大。

悬念六：经贸摩擦能否缓解

新的一年里，全球经济的最大悬念依然是贸易紧张局势能否得到缓解，避免在金融、投资、产业等领域引发一系列连锁反应。

在这方面，最大的不确定性依然来自美国。2018年，美国主动挑起对欧盟、中国、日本、加拿大、墨西哥等主要贸易伙伴的经贸摩擦，其单边主义行动和贸易霸凌政策给全球经济持续复苏增添了阻力。

2019年，作为世界前两大经济体的美国与中国，能否落实两国元首已经达成的共识，通过谈判对话妥善解决经贸问题，推动两国关系长期健康稳定发展，对全球经济前景影响重大。（参与记者：赵卓昀、陈静、于荣、柳丝、桂涛、杨晓静、孙丁、金旼旼、蔺妍）

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)