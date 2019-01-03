NASA公布“天涯海角”首批照片 状似“雪人”

综合报道，美国宇航局“新视野”号探测器日前飞越一个昵称为“天涯海角”的太阳系边缘天体。1月2日，科学家们公布了首批由其传回的图像，显示这个天体形状如同一个“雪人”。

“天涯海角”位于太阳系边缘，距离地球65亿公里。“新视野”号在踏入元旦后不久，飞掠这颗天体，创下探索历来最远星体的纪录。约10小时后，“新视野”号发出的讯号终于传回地球，显示它状况良好，将继续向太空深处探索。

“新视野”号发出的一系列讯号，在掠过距离地球64亿公里的“天涯海角”约10小时后，于美东时间前日早上10时30分，才传回马里兰州约翰霍普金斯大学应用物理实验室。

“天涯海角”宽约30公里，“新视野”号探测器在其表面3500公里的高度掠过。在飞掠期间，探测器捕获了数GB的照片和数据，在未来数月内，它将把数据逐步回传。

任务执行总监鲍曼表示，“新视野”号状况非常良好，“我们有一艘健全的宇宙飞船，刚完成最远的飞掠行动”。她指出，“新视野”号收集的部分影像和数据，已经传回实验室，让科学家能首度近距离观察这古老行星的组成物质。

“天涯海角”位于柯伊伯带。柯伊伯带是一串由冰冻物质组成的盘状区域，它环绕太阳运行的距离比第八大行星海王星要远20多亿公里，也比“新视野”号在2015年造访的矮行星冥王星还要远出15亿公里。

据估计，像“天涯海角”这样的柯伊伯带成员有成千上万个，它们长期处于严寒状态，因此为46亿年前太阳系如何形成提供了线索。

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