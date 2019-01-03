开门红！新年首日美国兆彩开出4.25亿美元头奖

据美国中文网报道，新年第一天，美国兆彩彩票开出大奖，4.25亿美元的头奖奖金由纽约长岛售出的一张彩票独得，这也是该彩票史上第8高的奖金。

兆彩元旦开出的中奖号码是34,44,57,62,70，Mega球号码是14。中奖的彩票在纽约长岛Glen Head的一家Brookville汽车服务站售出。中奖的幸运儿可以选择分期获得4.25亿美元或者一次性领走2.54亿美元的奖金。

美国中文网采访便利店老板得知，他经营这家店已经有10多年了，虽然以前也售出过中得数万甚至数十万元奖金的彩票，但如此上亿大奖还是第一次，所以非常激动。目前，中奖者的具体身份尚不清楚。

此外，兆彩1日晚间还开出6名100万美元的二等奖中奖者，其中三张也出自纽约州，另外三张则在南卡、德州和俄亥俄售出。

而在此前，另一大彩票劲球奖开出的2.98亿美元大奖也花落纽约，中奖彩票在布鲁克林的一个加油站售出。

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