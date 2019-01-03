俄媒：在俄中国留学生越来越倾向选择非语言专业

据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯联邦科学和高等教育部的数据显示，选择俄语作为主修专业的在俄中国留学生人数不断减少。而同时，中国留学生对其他专业的需求有所增加。

根据俄媒数据，过去10年间，俄罗斯高校俄语专业的中国留学生人数减少近一半。2005年，俄语专业中国学生人数占在俄中国留学生总数的53%，而2017年，这一比例降至29%。与此同时，2017年，22.5%的中国人在短期语言班、预备班或通过进修学习俄语。

此外，中国留学生对文化艺术类专业以及教育学的需求大幅增长。选择社会人文(22%)、经济金融和管理(14.4%)以及工程技术专业(11.6%)的人数也有所增加。其中，建筑设计与建筑工程、地质学、矿产资源勘探和开发专业最受欢迎。

留俄中国学生更倾向于选择国立大学。2016至2017学年，莫斯科国立大学成为接受全日制中国留学生最多的高校。此外，中国学生入学人数最多的高校还包括圣彼得堡国立大学、圣彼得堡理工大学、远东联邦大学和俄罗斯国立赫尔岑师范大学。

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)