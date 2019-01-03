德国驾车冲撞人群疑犯涉杀人未遂 被羁押候审

据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间1月2日，德国警方表示，跨年夜德国男子蓄意驾车冲撞人群致多人受伤，检方指控涉案的50岁德国男子涉嫌反移民、杀人未遂。目前已被依法羁押候审。

据报道，当地时间1月1日凌晨，涉案德国男子在德国西部城镇博特罗普(Bottrop)与艾森(Essen)，蓄意驾车冲撞正在欢庆新年的人群。疑犯当晚被警方拘捕。

德国警方表示，德国男子冲撞人群事件，完全是一起仇视外来移民蓄意发动的袭击事件。被疑犯撞伤的受害人包括一名4岁大的阿富汗男童和他29岁的母亲、一名10岁大的叙利亚女童，以及46岁的叙利亚女子，该女子事故中受重伤，手术后已脱离生命危险。

德国北莱茵·威斯特法伦州内政厅厅长赫伯特·鲁尔表示，犯罪嫌疑人犯罪意图十分明显，目的就是要杀死外来移民。

报道称，涉案德国男子冲撞人群事件发生前处于失业状态。被捕后疑犯告诉警察，驾车冲撞外来移民，目的就是要解决德国境内外国人太多的问题。(张李荣)

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