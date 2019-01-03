英警方对曼彻斯特持刀袭击案展开恐怖活动调查

据外媒报道，英国曼彻斯特警方2日宣布，已经对2018年12月31日晚间当地维多利亚火车站发生的袭击事件展开恐怖活动调查。但当地警方一名负责人也表示，目前警方并未排除袭击行动其他动机的可能性。

据报道，这起袭击事件的肇事者是一名25岁的男子。12月31晚，当地时间接近21点时，该男子在维多利亚火车站持刀袭击，导致3人受伤。根据警方披露的消息，3名伤者中，有2人重伤，仍在医院接受治疗，但无生命危险，另一名伤者已经出院。

肇事者迅速在现场被以图谋杀人罪名擒获。警方目前并未披露他的具体身份，但已对一处据悉是其袭击行动前的居住地点展开搜查。肇事者已经经过专科医疗检查，目前根据英国相关的精神健康法案关押。

报道称，事件调查已交由英国反恐部门负责。到目前为止，尚没有个人或组织声称对此次袭击事件负责。曼彻斯特警方一名负责人表示，警方仍在试图确定肇事者是否是英国公民。他同时表示，目前没有迹象显示有其他人参与了此次袭击事件，警方在调查各种可能性。

曼彻斯特市长1日在一次记者会上表示，这次袭击行动看上去是一次孤立的行动。报道称，袭击行动在当地居民中引起恐慌。事发之后，警方在当地加强了安全部署，当晚的新年焰火得以如期举行。

维多利亚火车站距离2017年5月22日发生的恐怖袭击行动地点不远。2017年的袭击行动造成22人死亡，其中多名儿童，袭击者是一名原籍利比亚的英国人。

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)