韩十大企业2019年最关注三大热词 “顾客”居榜首

据韩国《亚洲日报》报道，韩国企业经营评价网站CEO SCORE于3日发布的数据显示，2019年韩国十大企业新年贺词中提及频率最高的关键词为“顾客”、“成长”、“国际化”。
报道称，今年韩国十大企业新年贺词中提及最多的关键词为“顾客”，共提及58次，而“成长”和“国际化”位居其次，分别被提及41次和35次。排在后面的还有“价值”(30次)、“市场”(29次)、“竞争”(28次)、“新鲜”(27次)、“创新”(25次)、“变化”(24次)、未来(24次)等。
报道指出，2018年韩国大企业主要强调“生存”、“竞争”、“变化”等，而今年则计划通过提升国际竞争力实现持续成长和稳定经营。
据统计，“顾客”在过去10年间最受关注，是大企业新年贺词中提及做多的词语，“成长”一词也连续9年保持在新年贺词关键词前三。而“国际化”一词在近年来地位逐渐凸显，2017年排第24，2018年排第11，今年跃升至第3位。
从企业来看，三星电子今年将继续打造一流企业文化，该企业副会长今年在贺词中两次提及“一流”、“国际化”、“成长”、“技术”等关键词。现代汽车将致力于提升国际竞争力，这家企业的贺词中14次提及“国际化”一词。LG公司30次提及“顾客”，SK公司6次提及“幸福”，乐天公司则9次提及“成长”。
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