印尼海啸破坏力强 重创爪哇丹戎勒桑海滩发展计划

据新加坡《联合早报》3日报道，印度尼西亚西爪哇丹戎勒桑海滩的风景如画，是印尼政府打造10个“新巴厘岛”旅游景点计划之一，如今却被一场无情海啸所毁，令这个重点发展计划受到重创。

旅游业是印尼的经济支柱之一，而大部分旅游收入来自巴厘岛。去年到访的1400万名游客当中，约42%前往巴厘岛，为印尼经济贡献了170亿美元。

上述计划是印尼政府于2016年推出，着眼中国和新加坡游客及投资者，希望每年能吸引2000万名游客。

除了丹戎勒桑(Tanjung Lesung)，印尼政府也积极将东爪哇离泗水约70公里的布罗莫火山(Mt Bromo)、北苏门答腊省多峇湖、北雅加达的千岛和中爪哇的婆罗浮屠寺庙等旅游景点打造为“新巴厘岛”。

印尼政府原本打算在丹戎勒桑投入40亿美元资金，展开基础设施的建设。

然而，位于苏门答腊岛与爪哇岛之间的巽他海峡上个月22日发生无预警海啸，令丹戎勒桑首当其冲，原本皎洁沙滩消失无踪，海边房屋也被摧毁。

印尼旅游部长阿里夫已经下令，要在六个月内重建丹戎勒桑，让这个椰影婆娑的小镇恢复昔日风采。他还说，人们担心丹戎勒桑可能再受海啸袭击或面临其他风险是过虑了。

他说：“其实，灾难在印尼任何一处都有可能发生。我们只要设置(海啸)预警系统，尤其是在旅游景点就可以了。我们一定会这么做。”

但许多人却有所质疑，因为这次灾难发生时，并未触动地震监测仪，也未出现与海啸相关的地震或海水异常退潮迹象，而且预警系统是在海啸来袭后才被探测到。

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)