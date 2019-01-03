战时韩劳工索偿案代理律师申请扣押日企在韩产业

据新加坡《联合早报》报道，就韩国最高法院判决日本新日铁住金公司对战时韩国劳工进行赔偿的诉讼，原告代理律师2日透露，已经向法院提出申请，扣押该公司在韩国的资产。

如果有关申请获法院批准，预计本就紧张的韩日关系将雪上加霜。

韩国最高法院去年10月判决，日本新日铁住金公司赔偿其强征的四名韩国劳工每人1亿韩元，日本对此表示强烈不满。

日本政府主张，根据日韩两国1965年恢复邦交时签署的《日韩请求权协定》，韩国劳工的请求权问题已得到“最终彻底”解决，韩国民众不能再向日方索赔。不过，韩国大法院在两次判决中均认定，韩日1965年签署的协定并不妨碍个人索赔请求权。

据报道，原告代理律师去年12月4日到东京都内的新日铁住金总部，提交就赔偿方法等展开磋商的要求书，并示意如果到12月24日仍未获得答复，将于年内启动扣押新日铁住金在韩资产的程序。

据代理律师介绍，从向韩国法院申请扣押到通知相关对象，一般需要两周左右时间，根据情况也可能出现变化。

韩国法律界指出，新日铁住金为四名韩国劳工支付赔偿须先经过日本法院同意，但日本法院肯定不会同意执行。加上新日铁住金在韩国国内没设法人企业，韩国法院也没法冻结其资产，因此获赔的路还很遥远。

韩国统计，在35年的日本殖民时期，共有大约78万名韩国人被强征为劳工，还不包括以“慰安妇”名义被掳掠的女性。韩国把这些曾强征劳工的日企称为“战犯企业”，新日铁住金、三菱重工、东芝等近300家日企都名列其中。

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)