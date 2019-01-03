阿米尔·汗携新片来华贺岁

阿米尔·汗与中国观众交流。（图片来自网络）

个头不高，戴副眼镜，和蔼可亲，语言平易，像个小伙子一样结实，毫无大叔的臃肿、油腻，对自己的中国粉丝友好、平易，这是被称为印度国宝级影星的阿米尔·汗给记者的印象。通过《三傻大闹宝莱坞》《摔跤吧！爸爸》《神秘巨星》等影片，出生于1965年的演员、导演、制片人阿米尔·汗在中国拥有了极高的知名度和大量影迷。日前，阿米尔·汗携新片《印度暴徒》来到中国进行宣传活动。影片于2019年元旦档期全国上映，目前仍在公映中。

阿米尔·汗介绍，《印度暴徒》讲述的是19世纪30年代，由阿扎德领导的一群印度自由斗士揭竿而起，反抗英国东印度公司殖民的故事。该片在印度一经上映，便接连创下多个票房纪录。2018年是阿米尔·汗从影30周年，他以这部影片作为自己从影30周年的纪念、献礼之作。阿米尔·汗在本片中饰演一位亦正亦邪的江湖人士弗兰基，有复杂多面的人物性格，也有激烈的武打戏份。

阿米尔·汗熟读金庸的《鹿鼎记》，说弗兰基这个角色和“韦小宝”很像。不过他拍完电影才看到小说，没能借鉴其中的元素。他与中国演员王宝强是好朋友，也期望跟陈可辛、冯小刚等中国导演合作。“我一直在关注着，希望能找到合适的剧本，来中国拍戏。”他说。

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)