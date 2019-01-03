博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会将于2019年6月在青岛举行

图为发布会现场。（资料图片）

本报电 2018年12月29日上午，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会新闻发布会在青岛市国际会议中心举行。博鳌亚洲论坛秘书长李保东在会上宣布，博鳌亚洲论坛全球健康论坛首届大会将于2019年6月11日至12日在山东青岛举行。本届大会由博鳌亚洲论坛、山东省政府联合主办，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会组委会、青岛市政府承办。

大会提出“健康无处不在”的口号，将围绕“人人得享健康”的主题，讨论健康相关领域热点问题，汇聚各方智慧，促进全球合作。大会主会场设于青岛西海岸新区中铁世界博览城，大会期间将举办“实现全民健康”“健康融入所有政策”和“创新促进健康”三个分论坛，举办国际医药健康博览会等，大会还将发起《青岛全民健康倡议》。

“博鳌亚洲论坛秘书处考察了有关城市的国际化程度和服务水平、举办大型国际性会议的经验、相关场馆和配套设施情况以及卫生健康产业发展规划和发展水平，经综合评估，最终确定首届大会举办城市为青岛。”李保东在致辞中介绍说。

“这是我首次来青访问，我已经爱上青岛了。”博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会主席、博鳌亚洲论坛咨委陈冯富珍表示，青岛市容市貌和市民的素质，给她留下非常美好的印象，2019年6月，在青岛举行的博鳌亚洲论坛全球健康大会将是一次高规格的、综合性的和开放包容的健康专业盛会。继上合组织青岛峰会后，青岛将又一次吸引全世界的目光，成为世界瞩目的焦点。

山东省副省长孙继业在致辞中表示，该大会将搭建起卫生健康领域政商结合、务实合作的综合性平台，对共同应对健康领域挑战、推动健康科技成果转化、促进经济社会发展、维护人民群众健康权益起到重要作用。

青岛市副市长刘建军在致辞中介绍，青岛是国家医药卫生综合改革试点市、医养结合试点市、中医药综合改革试验区，崂山湾国际健康城是国家首批示范基地。全市人均预期寿命达到80.86岁，居民主要健康指标处于全国前列并达到中等发达国家水平。以上情况，为青岛举办大会创造了良好条件。目前，青岛各项筹备工作正在有条不紊推进。

博鳌亚洲论坛是一个非官方、非营利性的国际组织，在致力于促进亚洲区域合作与全球共同发展的同时，也密切关注与民生相关的重大问题，积极参与全球健康治理的讨论，于今年7月宣布成立全球健康论坛这一全球性高端对话与合作平台。首届全球健康论坛大会将和世界卫生组织等国际机构深度合作，得到了国家健康相关主管部门的大力支持。

（赵 伟）

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)