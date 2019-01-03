美国政府“关门” 多座国家公园垃圾成灾

“当你望向约塞米蒂瀑布，映入眼帘的是塑料瓶和垃圾袋。”美国约塞米蒂国家公园职工达科他·斯奈德说。

美国联邦政府多个机构1日进入“关门”第11天，多座国家公园在缺少管理员、营地服务人员的情况下运营，正在遭随地大小便、乱扔垃圾和非法越野驾驶等破坏行为“吞噬”。

非营利组织国家公园与维护协会高级预算主管约翰·加德尔告诉美联社记者，与前几届政府应对政府停摆的做法不同，现任总统唐纳德·特朗普允许公园在员工停工期间向游客开放。加德尔担心“公园自然资源或历史文物遭严重破坏……游客安全受影响”。

斯奈德说，成群游客驾车来到约塞米蒂公园免费观光，值班管理员屈指可数。正常开放的卫生间同样有限。游客在熊和其他众多野生动物出没的环境中让狗乱跑、不拴绳，沿途丢弃垃圾袋。

斯奈德现年24岁，是本地人，在这座位于加利福尼亚州的国家公园工作4年。他说，这几天看到的垃圾、粪便以及无视规定的行为“比我过去4年在这里看到的多”。

美国国家公园管理局发言人杰雷米·巴纳姆说，任何区域如果因垃圾等问题威胁人员健康、安全或野生生物，这一美国内政部下辖机构必须予以关闭。约塞米蒂公园1日宣布关闭一些几乎无人看管的露营地和园区内不堪重负的公共区域。加州中部的红杉国家公园和金斯河谷国家公园当晚关闭部分区域。科罗拉多州落基山国家公园将在多处地点关闭卫生间、锁上垃圾桶。

黄石国家公园横跨怀俄明、蒙大拿和爱达荷三州，冬季几乎封闭所有道路，意味着到访游客只能在导游带领下前往景点。提供导游服务的旅行社原本只向游客提供雪地车等通行工具，如今替联邦政府员工干活，沿途清扫道路、拖运垃圾、在卫生间放厕纸。

“我们当然不情愿做这些，”一家旅行社的总经理特拉维斯·瓦特说，“园区服务人员本职工作做得挺好，我们讨厌他们停工……但这种事情我们可以搞定。”(陈丹)

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