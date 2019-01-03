美国会两党高层会晤未获进展 政府停摆僵局持续

综合报道，美国政府停摆已经持续多日。1月2日，美国总统特朗普和国会两党领导人出席白宫边境安全简报会，然而，此次会面未能取得任何进展，双方定于4日再次会晤。

资料图：美国总统特朗普。 中新社记者 廖攀 摄

【两党高层会晤未获进展】

白宫助手介绍，参加会议的包括参院多数党领袖麦康奈尔，下届国会共和党高层凯文·麦卡锡和史蒂芬·斯卡利斯，但不包括即将离任的众院议长瑞安。民主党方面代表则包括即将成为新议长的众院民主党领袖佩洛西，参院少数党领袖舒默。

麦卡锡在会后表示，特朗普邀请他们在新任国会选出领导人后的4日再回来开会。麦卡锡透露，会议上，民主党高层——包括参议院民主党领袖舒默和众议院民主党领袖佩洛西，似乎没有兴趣倾听国土安全部部长尼尔森所做的报告。

民主党人也表示，会晤未能打破政府关门的僵局。

当天早些时候的内阁会议上，当被问及是否会接受低于50亿美元的边境墙资金时，特朗普并未正面作答。他说：“我不会这么说。我们会接受稍微少一点的资金吗？与我们所谈论的相比，这笔钱是微不足道的。我听说我们在非法移民方面的损失高达2750亿美元。”

资料图：美国总统特朗普。中新社记者 廖攀 摄

【民主党拟表决新预算方案】

特朗普1月1日在社交网络发文，向将在3日出任众议院议长的众议院民主党领袖佩洛西抛出橄榄枝。特朗普写道：“边境安全、围墙之类的事情以及政府停摆，不会是佩洛西开启议长任期想要看到的事！我们不如试着达成协议？”

3日，民主党将正式夺回众议院控制权，众议院民主党人定于当天提出新的预算方案进行表决。

该方案分为两部分，其一是维持向国土安全部的现有拨款至2月8日，并拨出13亿美元用于边境安全，但不包括特朗普要求的50亿美元边界隔离墙建造费；其二是拨款给资金用尽的联邦机构如司法部、商业部和交通部，让它们可以维持运作直至本财政年9月30日结束为止。

佩洛西1日曾表示，民主党将采取行动，通过立法重新启动政府“来结束特朗普所造成的停摆。”她在给同事的一封信中写道：“我们正在给共和党人赞成的机会。参议院共和党人已经支持这项立法，如果他们现在拒绝这一立法，他们将是总统任期第三次停摆所造成的混乱和破坏的帮凶。”

然而民主党的预算方案要在共和党占多数议席的参议院获得通过，希望微乎其微。麦康奈尔已表明，参议院共和党人不会批准特朗普不支持的开支议案。

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