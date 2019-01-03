德媒看2019年的世界：西方在争吵，中国在崛起，非洲不断在增长……

【环球时报综合报道】对于世界尤其是各大国来说，2019年的挑战一点不少。“2019，不确定的一年”，德国《柏林日报》1日称，100年前的1919年，是欧洲被美国超越的重要一年。100年后的2019年，国际秩序正在发生巨大变化。展望新的一年，你会看到西方的争吵，中国的崛起，非洲的不断增长……面对这种变化，美国并不甘心，要继续“美国优先”，欧洲正在艰难挣扎。

“你们在外面狂欢，我在白宫加班。”当地时间2018年12月31日，特朗普在推特上发布10秒的新年祝福视频。在舆论看来，特朗普的2019年并不好过。美国政府正遭受部分“关门”危机，1月3日开始，新一届国会就职，民主党人将正式夺回众议院控制权。“德国之声”称，长期以来，民主党高层一直淡化所谓反特朗普抵抗运动提出的弹劾呼吁。但现在民主党面临的压力可能会越来越大，最终不得不采取行动，“特朗普被弹劾的可能性越来越大”。

特雷莎·梅呼吁支持脱欧方案，让英国渡过难关;马克龙呼吁法国民众不要再逃避现实，因为“不可能在减少工作量的同时赚更多的钱”;默克尔做自我批评，对刚过去的这个“相当困难的政治年份”作了总结……从外媒报道的英法德等国领导人新年贺词的主题看，他们各有各的难处。路透社1日称，欧洲多重政治危机2019年将继续下去。如果英国想避免在3月份出现混乱的“无协议”退欧，现在就必须达成协议。法国总统马克龙通过向示威者做出让步，或许缓解了“黄背心”抗议活动，但他可能会面对越来越愤怒的民众的进一步对抗。在德国总理默克尔离任前，德国政治上仍将动荡不安。意大利也是如此。

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