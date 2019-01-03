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俄居民楼天然气爆炸事故遇难人数升至21人

2019年01月03日07:26  来源：新华网
 

俄罗斯紧急情况部2日发布公告称，俄西部车里雅宾斯克州马格尼托哥尔斯克市日前发生的居民楼天然气爆炸事故中的遇难人数已上升至21人。

据紧急情况部网站消息，截至当地时间2日14时30分，救援人员已经在废墟下发现27人，其中包括2名婴儿在内的21人遇难，6人获救。此外，救援人员仍在搜索20名失踪者。

去年12月31日凌晨，马格尼托哥尔斯克市一栋居民楼发生天然气爆炸事故。据报道，这栋10层居民楼建于1973年，爆炸致该楼一个单元从上到下全部垮塌。事发后，俄总统普京亲自赶往事故现场听取情况汇报。俄总理梅德韦杰夫对遇难者表示哀悼，对死者家属表示慰问，并表示政府将采取一切必要措施救治伤者。俄联邦侦查委员会正对此次事故展开刑事调查。

车里雅宾斯克州州长杜波罗夫斯基宣布2日为哀悼日，全州当天暂停一切娱乐活动，对事故遇难者表示哀悼。（记者王晨笛）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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