外交部:中方支持朝美、朝韩延续良好互动势头

原标题：2019年1月2日外交部发言人陆慷主持例行记者会

“中华人民共和国条约数据库”已于1月1日上线，向社会公众免费开放。前六个月是试运行，随后转入正式运行。建设条约数据库是外交部提升条约管理水平、践行“外交为民”、服务“一带一路”建设的重要举措。公众可以从数据库下载条约文本，查询条约信息，并通过电话和电子邮件咨询相关问题。外交部公众网已经发布了消息，并提供了数据库的登陆方式。欢迎大家使用并向我们提出宝贵意见。

问：据报道，朝鲜领导人金正恩在新年贺词中表示随时愿与特朗普总统会面，并重申了实现半岛无核化意志。金正恩还向韩国总统文在寅致亲笔新年贺信，表示将积极寻求机会访韩。也有报道称，金正恩也向特朗普传递了与朝美对话有关的信函信息。中方对此有何评论？

答：我注意到有关报道。过去一年来，朝鲜半岛局势发生重要和积极变化，半岛问题重回对话谈判轨道，北南关系实现全面改善发展。中方充分肯定朝方为实现半岛无核化所采取的一系列重要举措，支持朝方继续坚持无核化立场、坚持和平对话，支持朝美以及朝韩双方延续良好互动势头，继续互释善意、巩固互信、改善关系，推动半岛无核化和半岛问题政治解决进程。

正如习近平主席12月29日应约同美国总统特朗普通话时所指出的，中方鼓励和支持朝美双方继续开展对话并取得积极成果。我们希望朝美双方尊重和照顾彼此合理关切，新的一年能在推进朝鲜半岛无核化和构建朝鲜半岛和平机制进程方面取得积极进展。中方将继续为此发挥自己的作用。

问：据报道，中国近期承诺向巴基斯坦提供20亿美元援助，以巩固巴外汇储备。中方能否证实？

答：中巴是全天候战略合作伙伴。中方一直并将继续通过援助、贸易、投资和全方位务实合作等举措，向巴基斯坦经济社会发展提供力所能及的支持和帮助。双方实际上一直就有关合作保持着密切沟通。

问：12月31日，孟加拉国选举委员会称，现任总理哈西娜领导的执政党人民联盟以压倒性优势赢得议会选举。中方对此有何评论？

答：作为友好近邻，我们注意到孟加拉国第11届国民议会选举顺利举行，祝贺人民联盟在哈西娜主席领导下赢得大选。中方愿同孟加拉国新政府一道努力，推动中孟战略合作伙伴关系向前发展。

问：习近平主席在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的讲话中提到，中方不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，针对的是企图破坏统一进程的外部势力。其中“外部势力”具体是指什么？

答：很高兴你密切关注了习近平主席今天上午在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的重要讲话。习近平主席的讲话非常全面地回顾了新中国成立70年来特别是和平统一方针实施以来，两岸关系取得的突破性进展，全面阐述了我们立足新时代，在民族复兴伟大征程中推进祖国和平统一的重大政策主张。我希望你能对习近平主席讲话作一个全面的理解。

习近平主席在讲话中也非常明确地指出，坚持一个中国原则是国际社会普遍共识。国际社会广泛理解和支持中国人民反对“台独”分裂活动、争取完成国家统一的正义事业。习近平主席在讲话中传达的信息是十分明确的，我们不承诺放弃使用武力，绝非针对台湾同胞，针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动。其实你也应该注意到，中方这一立场从来没有改变过。

问：据日本政府有关人士称，12月18日，中国海洋科考船“向阳红1”号在日本“冲之鸟岛”周边海域进行海底探测。日本政府主张该海域为日本专属经济区。中方对此有何评论？能否介绍这次海底探测的目的？

答：根据我掌握的情况，中国“向阳红1”号科考船于近期依法在冲之鸟附近海域开展海洋科研活动。我愿强调两点，首先，中国作为《联合国海洋法公约》缔约国，一贯按照《公约》有关规定开展海洋科研活动。其次，根据《联合国海洋法公约》，冲之鸟礁根本不具备作为岛的基本要件。也就是说，日方擅自将其称作岛，单方面主张所谓专属经济区和大陆架，这一点中方从未予以承认。

问：日前，美“2018年亚洲再保证倡议法案”签署成法。该案包括要求加强美台官方交往和军事联系等涉台内容，不具有法律约束力。中方对此有何评论？

答：上述法案严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，粗暴干涉中国内政，中方对美方执意签署该案表示强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。

我愿提请美方注意，今天上午，习近平主席在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的重要讲话中郑重强调，台湾问题是中国的内政，事关中国核心利益和中国人民民族感情，不容任何外来干涉。

我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不得实施法案有关内容，慎重妥善处理涉台问题，以免损害中美关系大局和台海和平稳定。

(责编：袁勃)