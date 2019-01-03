一支叙利亚库尔德武装车队从曼比季撤离

叙利亚国防部2日表示，一支库尔德武装车队当天从叙北部阿勒颇省曼比季地区撤离，前往阿勒颇省另一座村镇。

叙国防部当天在其网站发表声明说，一支由30多辆汽车组成的车队搭载叙库尔德武装人员从曼比季地区撤出，前往位于曼比季市东北约25公里、幼发拉底河东岸的一座村镇。

声明说，本月1日起，已有约400名库尔德武装人员撤离曼比季。这一撤离行动旨在履行已达成的协议，使叙北部地区民众生活恢复正常。

美国去年12月19日宣布开始从叙利亚撤军后，叙北部曼比季地区的不稳定因素增加。12月28日，叙库尔德武装“人民保护部队”宣布撤出曼比季，并邀请叙政府军进驻该地区，后者于当天宣布进驻。土耳其国防部同一天发表声明，警告有关各方避免任何导致曼比季地区不稳定局势升级的行动。

曼比季位于叙利亚北部，靠近土耳其边境，此前大部分由美国支持的叙利亚库尔德武装“叙利亚民主军”控制。“叙利亚民主军”主要由“人民保护部队”领导，土耳其认为“人民保护部队”是被土政府列为恐怖组织的库尔德工人党在叙利亚的分支，美国则把“人民保护部队”视为打击极端组织“伊斯兰国”的有效地面力量。土方多次要求“人民保护部队”撤出曼比季。（记者 郑一晗）

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