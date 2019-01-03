撤军叙利亚　蓬佩奥安抚以色列 重申美方支持

美国国务卿迈克·蓬佩奥1日安抚盟国以色列，重申美方支持。他说，即便美军撤离叙利亚，美国对以色列的保护“一点都没有变”。

蓬佩奥和以色列总理本雅明·内塔尼亚胡当天受邀出席巴西新总统雅伊尔·博索纳罗的就职典礼。两人会晤，讨论美军撤离叙利亚以及其他合作事宜。

蓬佩奥接受媒体采访时说，美国总统唐纳德·特朗普的撤军决定“一点都没有改变美国政府与以色列的合作”。“我们会继续打击‘伊斯兰国’，继续遏制伊朗攻势，继续致力于中东稳定和保护以色列，这些与（撤军）决定作出前一样。”

路透社报道，特朗普宣布撤军后，这是蓬佩奥首次公开“解释”这项决定。

特朗普2018年12月19日在社交媒体宣布撤军决定。美国媒体报道，特朗普作出决定前，没有与国会议员和盟友商量，不顾白宫顾问和军方反对，促使时任国防部长詹姆斯·马蒂斯愤然离职。

内塔尼亚胡与蓬佩奥会晤前接受媒体采访时说，他与蓬佩奥“有很多议题要谈”，包括美军撤离叙利亚的后续事宜以及美以在叙利亚和其他地区的军事行动和情报合作。

内塔尼亚胡2018年12月说，美军撤离叙利亚以后，以色列军队将加紧打击叙利亚境内与伊朗结盟的武装力量。

叙利亚内战爆发至今，以色列在叙利亚境内针对伊朗武装人员、伊朗支持的民兵武装和黎巴嫩真主党目标发动几十次空袭。

以色列和西方国家指认伊朗向叙利亚派遣作战部队，遭伊朗否认。伊朗方面说，应叙利亚政府请求，伊朗向叙利亚派遣少量军事人员，充任军事顾问。

以色列将伊朗在叙利亚的军事存在视为心腹大患，担心伊朗打到家门口。以色列多次指认伊朗指使叙利亚武装人员和巴勒斯坦加沙地带武装派系发动无人机和火箭弹袭击。

以色列国防部长阿维格多·利伯曼先前向伊朗发出威胁：如果伊朗袭击以色列第二大城市特拉维夫，以色列将打击伊朗首都德黑兰。

特拉维夫是以色列经济枢纽和军方总部所在地，伊朗先前屡次威胁打击这座地中海城市。伊朗不承认以色列，支持与伊朗一样由什叶派主导的叙利亚政府和黎巴嫩真主党。（王宏彬）（新华社专特稿）

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