美国发射催泪瓦斯阻移民入境 殃及妇女和儿童

新年第一天，美墨边境不平静：美国边境巡逻人员向墨西哥境内多次发射催泪瓦斯，以阻止大约150名中美洲移民强行入境。

美国海关和边境保护局解释，催泪瓦斯只是用于对付投石块者，而非普通移民。但美联社记者看到，不少妇女和儿童吸入催泪瓦斯。

【殃及妇孺】

自2018年11月以来，数千名中美洲移民抵达并扎营在墨西哥边境城市蒂华纳，等待入境美国。大约150名移民本月1日凌晨尝试翻越边境隔离墙，以进入美国，遭美国边防巡逻人员阻止。

美国边防巡逻人员向墨西哥境内多次发射催泪瓦斯，现场浓烟翻腾。

美国海关和边境保护局1日晚些时候发表声明，解释催泪瓦斯旨在回击“较远处的投石块者”、而非普通移民。声明说：“没有任何（普通）移民遭受化学气体影响，包括儿童。”

但是，美联社记者看到，不少妇女、儿童和记者吸入化学气体，呈现不适反应。这名记者描述，美国边防巡逻人员向移民发射催泪瓦斯在先，移民随后投掷石块还击。

路透社报道，一名移民从地上捡起催泪瓦斯罐，向边境墙美方一侧扔去。另一张照片显示，美方发射的催泪瓦斯罐砸在一名移民身上。

【羁押多人】

一些中美洲移民告诉路透社记者，他们预期美国执法人员新年假期可能放松对南部边境戒备，于是1日凌晨尝试闯入美国境内。

目击者说，一些移民把孩子高高举过边境墙，递给已经到达墙另一侧的其他移民。

美国海关和边境保护局1日说，多数当天试图强闯美国的中美洲移民已被遣返至墨西哥，其中25人被美方羁押、包括两名少年。

针对1日美方发射催泪瓦斯一事，墨西哥政府未予回应。2018年11月，美方对试图入境的中美洲移民发射催泪瓦斯，墨西哥方面随即要求彻底调查。

2018年12月，两名危地马拉儿童在遭美方执法机构羁押期间先后死亡，分别是7岁女孩雅克琳·卡尔和8岁男孩菲利普·戈麦斯·阿隆索，触发美国国内对移民政策的尖锐批评。

美国国土安全部长科斯特珍·尼尔森2018年12月26日说，过去两个月，美国边防巡逻队在美墨边境羁押将近14万名非法移民，比2017年同期几乎翻一番；超过6.8万个家庭非法入境，另有近1.4万名没有人陪伴的儿童。

美国海关和边境保护局局长凯文·麦卡利南说，非法移民“汹涌而来”，近2.5万名非法移民儿童现在遭受羁押，数量打破纪录。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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