偷粮自肥？ 也门胡塞武装与联合国世粮署打嘴仗

联合国世界粮食计划署致信也门胡塞武装，指认后者“盗窃”人道主义援助物资，威胁停运部分物资。胡塞武装1日反驳，指认世粮署“站队”也门政府和西方国家。

【偷粮自肥？】

世粮署执行干事戴维·比斯利去年12月31日致信胡塞武装领导人阿卜杜勒·马利克·胡塞，要求后者调查援助物资发放过程中存在的偷盗和舞弊现象。

比斯利在信中说，世粮署所作一项调查显示，在胡塞武装控制的也门首都萨那，只有40%的饥民能领到救济；在北部城市萨阿德，这一比例为三分之一。

美联社报道，胡塞武装和也门政府军的武装派系都有“偷粮”做法，他们把世粮署救济平民的粮食或用作军饷、或倒手卖钱。一些武装派系给联合国运送援助物资设置障碍，以阻止物资落入敌对派系手中。

比斯利在信中警告胡塞武装：“如果你们不在10天内采取行动，世粮署将不得不暂停援助……这将影响接近300万人。这种犯罪行径必须立即停止。”

世粮署说，有照片为证，胡塞武装人员抢夺物资并“操纵”受援名单。

大约800万也门人接受联合国人道主义援助物资，世粮署想把援助范围扩大到1200万人。世粮署希望胡塞武装在控制区改革救济制度，包括采取生物特征识别技术，以确保粮食能到饥民手中，遭胡塞武装拒绝。

胡塞武装2014年9月夺取萨那，后续占领也门南部地区，迫使总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪前往沙特阿拉伯避难。沙特等国组成多国部队，2015年3月发起“果断风暴”行动，帮助也门政府军夺回南部几个省，但也门大部分人口仍在胡塞武装控制区内。联合国方面警告，大约1400万也门人濒临饥荒，占总人口大约半数。

【倒打一耙？】

也门政府发表声明，“欢迎”世粮署的举动，称“也门的人道主义援助机制需要全面整治”。

胡塞武装“最高革命委员会”主席穆罕默德·阿里·胡塞1日回应，说世粮署事先没有与胡塞武装“正式沟通”，向媒体曝料“偏离了这一机构的工作”，让“我们颇为意外”。

胡塞要求世粮署出示证据，同时指认后者给也门运送的食物“发霉”。他说，胡塞武装之所以拒绝那批粮食流入也门，是因为它“违反标准和规定，不适合人类食用”。

胡塞说：“这些组织的工作大部分有政治性……这一情形表明，他们已经从独立机构沦为美国和英国的附庸。”

美国和英国等西方国家支持沙特领导的多国部队在也门发动军事行动。

胡塞武装与也门政府代表2018年12月在瑞典首都斯德哥尔摩结束新一轮和平谈判，就停火、交换俘虏、荷台达管辖等多项议题达成一致。联合国派遣观察团赴也门监督协议落实情况。依据协议，胡塞武装已经开始在红海港口城市荷台达重新部署兵力。（王宏彬）（新华社专特稿）

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