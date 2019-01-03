洪都拉斯驻以使馆或迁至耶路撒冷 声称“结盟”

洪都拉斯总统胡安·奥兰多·埃尔南德斯1日与美国国务卿迈克·蓬佩奥、以色列总理本雅明·内塔尼亚胡讨论把洪都拉斯驻以色列大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷事宜。

【推进“站队”】

上述三人在巴西首都巴西利亚出席巴西总统雅伊尔·博索纳罗的就职典礼期间会面。

一份洪、以、美三国联合声明说，埃尔南德斯、蓬佩奥和内塔尼亚胡商定后续商讨事宜，以推进洪都拉斯驻以色列使馆搬迁至耶路撒冷、以色列驻洪都拉斯首都特古西加尔巴领事馆升级为大使馆。

耶路撒冷地位是以色列与巴勒斯坦和平进程中最棘手议题之一。大多数与以色列有外交关系的国家把使馆设在特拉维夫市。

美国总统唐纳德·特朗普2017年12月宣布承认耶路撒冷为以色列首都，遭到国际社会普遍反对。同月晚些时候，联合国大会通过一项决议，认定宣称改变耶路撒冷地位的任何决定和行动都无效。2018年5月，美国正式完成驻以使馆搬迁，美驻耶路撒冷使馆揭牌。

危地马拉和巴拉圭“站队”美国，把驻以使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。不过，巴拉圭新一届政府去年9月初决定把使馆迁回特拉维夫。

以色列1967年在第三次中东战争中占领先前由约旦控制的东耶路撒冷，宣布整个耶路撒冷为以色列首都。国际社会普遍不承认耶路撒冷主权归属以色列。巴勒斯坦要求建立以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。

【声称“结盟”】

洪、以、美联合声明说，三国同意“加强政治关系，就洪都拉斯的发展协调合作”。埃尔南德斯告诉媒体记者，他与蓬佩奥和内塔尼亚胡当天会谈促成“一项重要的政治结盟”。

洪都拉斯位于中美洲，国土面积大约11.2万平方公里，人口不到1000万。特朗普多次威胁说，中美洲三国洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多没有阻止涌向美国的移民潮，美方将中断对这三国的援助。

巴西总统博索纳罗在竞选期间承诺，就任后将把巴西驻以色列使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。

内塔尼亚胡2018年12月30日在巴西告诉媒体记者，博索纳罗告诉他，巴西迁驻以使馆至耶路撒冷是“何时”、而非“会不会”的问题。

法新社报道，巴西肉制品生产商担心，巴西向阿拉伯国家出口肉类商品规模达到10亿美元，如果巴西搬迁驻以使馆以致惹恼阿拉伯国家，可能影响出口。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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