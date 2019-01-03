美国和以色列1月1日正式退出联合国教科文组织

美国和以色列1月1日零时正式退出联合国教科文组织。两国一年多前以教科文组织助长“反以色列偏见”为由，相继宣布“退群”。

美国和以色列正式退出不会对教科文组织的财政造成重大影响。自巴勒斯坦2011年以成员国身份加入这一联合国专项机构以来，两国拒绝缴纳会费，教科文组织在经费缩水的情况下苦心经营。

美国分摊联合国教科文组织总预算的22%。一些美方官员估计，美国累计拖欠会费6亿美元；以色列拖欠大约1000万美元。

美以两国政府和一些人不满教科文组织历年通过决议批评以色列占领东耶路撒冷以及给予巴勒斯坦成员国身份。以色列常驻联合国代表丹尼·达农1日说，如果某个组织“目标是故意与我们作对并且已经成为以色列敌人操纵的工具”，以色列“不会是（它的）成员”。

美国总统唐纳德·特朗普2017年10月宣布退出教科文组织，理由包括美方拖欠会费不断增加，教科文组织带有“反以色列偏见”，需要根本性改革。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡随后效仿。

教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱在特朗普宣布“退群”后上任，主持发布犹太人大屠杀教育网页，出台联合国首个对抗反犹主义的教育指南，似乎有意回应美以对“反以偏见”的关切。一些教科文组织官员说，美国列举的不少理由不成立。自美国宣布“退群”以来，教科文组织通过12份关于中东地区的文件，都由以色列和阿拉伯国家协商一致通过。

只是，这些努力无法让美国和以色列回心转意。

美联社报道，美国可能在4月向教科文组织执行委员会申请成为非成员“观察员国”。美国国务院先前告诉教科文组织官员，打算以观察员国身份参与“非政治化”议题，包括世界遗产保护、科学合作和教育。

美国是教科文组织创始成员国之一。1984年，时任美国总统罗纳德·里根以教科文组织管理不善、腐败、“偏心”苏联为由宣布退出。2003年，美国重新加入教科文组织。（陈丹）【新华社微特稿】

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