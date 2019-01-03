日本定于4月1日发布新年号 5月1日开始施行

日本执政联盟成员公明党党首山口那津男2日说，日本政府定于4月1日发布新天皇继位后使用的新年号。

明仁天皇定于4月30日退位，皇太子德仁5月1日继位。山口1月2日在首都东京发表演说，向媒体证实：新年号将在4月1日发布、5月1日开始施行。

日本共同社报道，首相安倍晋三定于4日召开新闻发布会，介绍年号更改等具体事宜。

明仁现年85岁，是日本第125代天皇，2016年8月在一次视频讲话中表示由于身体原因难以履行职责，外界解读为他有意退位。2017年5月19日，日本内阁决议通过仅适用于明仁的退位特别法案。同年6月，法案获国会参众两院表决通过。

2017年12月8日，日本内阁会议通过关于明仁天皇退位时间的行政令。明仁将成为日本近200年来首名生前退位的天皇。

发布及改换年号的时间表，备受日本国民关注。日本社会诸多方面需要相应调整，日历、报纸和各类文件需要改版，必须留出充足预备时间。

日本媒体介绍，从明治时期开始，每一代天皇有一个年号，形成所谓“一世一元”制。明仁1933年12月23日出生，1989年1月7日继承皇位，同月8日起年号由昭和改为平成。

共同社报道，日本天皇的年号由两个汉字组成，要求便于读写且过去没有用过。以往用过的年号多出自中国古代典籍。以“平成”为例，《史记·五帝本纪》中写有“内平外成”，《尚书》中写有“地平天成”。（杨舒怡）【新华社微特稿】

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