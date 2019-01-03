为拉关系　五角大楼给罗马尼亚国防部买小车

美国媒体1月1日曝光，为改善与盟友关系，五角大楼曾用公款为罗马尼亚国防部买过一辆小型掀背式汽车。

彭博社报道，刚离职的美国国防部长詹姆斯·马蒂斯曾在任内批准美国海军动用290万美元，以“特别支出”的名义雇佣罗马尼亚当地承包商为一处军事基地修建总长12.4公里的周边道路。290万美元支出中，包括一辆法国雷诺汽车公司“达西亚”品牌掀背车的花销。

这处军事基地位于罗马尼亚南部代韦塞卢，由美国和罗马尼亚两国军人共同使用。基地内装备陆基“宙斯盾”导弹防御系统，声称可以拦截射向欧洲的伊朗导弹。

彭博社报道，五角大楼购买那辆车的原因有些“神秘”，因为它不是战斗机、导弹系统或坦克，而是一名汽车评论员称之为“廉价、欢快”的小型掀背车。

报道说，位于意大利那不勒斯的美国海军欧洲－非洲司令部人员2016年和2017年未经恰当授权动用一笔资金，自主决定向罗马尼亚国防部支付上述款项。所幸被人及时发现，款项没有私自支付成功。

时任国防部长马蒂斯去年10月致信国会，阐明需要花这笔钱，以“避免对美罗关系和民意造成伤害”，这笔钱在同年11月19日正式支付。

美国海军那不勒斯司令部发言人约翰·珀金斯用电子邮件回复媒体，说支付这笔钱是因为“周边道路有助于罗马尼亚军方更好地保障（基地）外围安全”。

彭博社报道，与五角大楼本财政年度几千亿美元国防预算相比，这笔钱与“四舍五入的误差”相差无几。然而，它显示马蒂斯有时采取“世俗小举措”，以强化与盟友的关系。（海洋）【新华社微特稿】

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