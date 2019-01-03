上任不到两小时　墨西哥市长在街头遭枪杀

墨西哥南部瓦哈卡州特拉西亚科市的市长2日就职不到两小时，在街头遭枪杀。

亚历杭德罗·阿帕里西奥当天上午宣誓就职，中午步行前往市政厅开会，两名市议员和另外三人陪同。途中，至少两名身份不明的枪手朝阿帕里西奥等人开火。阿帕里西奥胸部中弹，稍后在医院去世。其余5人受伤，其中一人状况严重。

总部设在委内瑞拉首都加拉加斯的南方电视台报道，遭遇枪击时，阿帕里西奥的两年任期只开始了一个半小时。

瓦哈卡州州长亚历杭德罗·穆拉特在社交媒体强烈谴责这起袭击，要求州检察长彻底调查。他说，检方报告，已经逮捕一名嫌疑人。一些墨西哥新闻网站报道，路人抓住其中一名枪手，准备动用私刑处决，警察赶到并阻止。

阿帕里西奥先前在这座小城任议员，是国家复兴运动党成员。前两天、即去年12月30日，这个墨西哥执政党的另一名成员、莫洛雷斯州马萨特佩克市当选议员玛丽亚·阿森茜翁·克鲁斯·洛雷斯在家门外遭一名枪手杀害。事发时，她正要参加就职仪式。

咨询企业Etellekt专门分析风险、政治暴力和公共政策，前不久发布一份报告：至少6名在去年7月1日全国选举中当选的公职人员就职前遇害；这场全国选举期间，48名候选人和前候选人遭杀害；2017年9月至2018年8月，全国850名政治人物遭袭击，其中175人死亡。

这份报告说，墨西哥一些州贫困率在全国处于最高水平，暴力犯罪程度同样最高。（胡若愚）【新华社微特稿】

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