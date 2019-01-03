原标题：习近平主席特使吉炳轩出席巴西新总统就职仪式

新华社巴西利亚1月2日电 习近平主席特使、全国人大常委会副委员长吉炳轩1月1日在巴西首都巴西利亚出席巴西新总统博索纳罗就职仪式，并于2日会见博索纳罗。

吉炳轩向博索纳罗转达了习近平主席的热烈祝贺和良好祝愿，并转交了习主席亲署函。吉炳轩表示，中巴友好是发展中大国关系和南南合作的典范。中方始终从战略高度和长远角度发展对巴关系，愿同巴方一道，加强全方位交往，深化各领域务实合作，密切多边协调配合，推动中巴全面战略伙伴关系取得更大发展。

博索纳罗感谢习近平主席派特使出席其就职仪式，请吉炳轩转达他对习近平主席的亲切问候。博索纳罗表示，中国和巴西都是伟大的国家，巴西新政府高度重视对华合作，愿全力推动巴中关系，两国合作的前景一定会越来越美好。

吉炳轩还会见了巴西新任副总统莫朗和卸任外长努内斯。

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