习近平主席特使吉炳轩出席巴西新总统就职仪式

新华社巴西利亚1月2日电 习近平主席特使、全国人大常委会副委员长吉炳轩1月1日在巴西首都巴西利亚出席巴西新总统博索纳罗就职仪式，并于2日会见博索纳罗。
吉炳轩向博索纳罗转达了习近平主席的热烈祝贺和良好祝愿，并转交了习主席亲署函。吉炳轩表示，中巴友好是发展中大国关系和南南合作的典范。中方始终从战略高度和长远角度发展对巴关系，愿同巴方一道，加强全方位交往，深化各领域务实合作，密切多边协调配合，推动中巴全面战略伙伴关系取得更大发展。
博索纳罗感谢习近平主席派特使出席其就职仪式，请吉炳轩转达他对习近平主席的亲切问候。博索纳罗表示，中国和巴西都是伟大的国家，巴西新政府高度重视对华合作，愿全力推动巴中关系，两国合作的前景一定会越来越美好。
吉炳轩还会见了巴西新任副总统莫朗和卸任外长努内斯。
国际社会：中国呼吁全面构建全球化贸易将惠及世界 海外各界舆论认为，习近平主席在亚太经合组织工商领导人峰会上发表演讲，再度呼吁旗帜鲜明抵制保护主义，展示了他对全球合作、全球治理的积极看法。习近平对巴新、文莱和菲律宾的访问使中国与三国关系焕发新的生机，中国进一步对外开放和“一带一路”建设为世界提供互联互通新机遇。【详细】