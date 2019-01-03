叙利亚重返阿拉伯世界？

据半岛电视台报道，阿拉伯联合酋长国重新开放了驻叙利亚首都大马士革的大使馆。阿联酋外交部表示，重开驻叙使馆旨在促使“两个兄弟国家”关系正常化，推动阿盟为支持叙利亚的独立、主权、团结和安全发挥作用，防范地区势力干预“阿拉伯（国家）事务”的风险。

外交再升温

2011年，阿联酋在叙内战爆发后将驻叙大使召回。时隔7年，阿国旗重回大马士革。阿联酋国有电视台称，阿重开驻叙大使馆意在推动阿叙关系正常化，并遏制别国干涉“阿叙事务”的风险。阿外长同样在推特中表示，这一决定是在与叙方沟通，并确认“阿拉伯国家将在叙外交愿景中占据一席之地”后做出的。

阿官方的态度并非个例。随着叙利亚局势的变化，阿盟国家均试图谋求对叙关系缓和。巴林外交部上月底发表声明，称“渴望与叙利亚继续保持关系”，并希望加强阿拉伯国家在叙利亚问题上的作用，以“维护叙独立、主权和领土完整，并防止区域势力对其事务的干涉”。

一系列的对叙示好，表明阿盟、尤其是海湾逊尼派君主国有意缓和同叙利亚什叶派政府的紧张关系，甚至可能在未来达成和解。英国《卫报》报道称，消息人士表示阿盟内部主张接纳叙利亚的呼声日益高涨。叙政治分析人士马希尔·伊赫桑指出，阿盟若重新接受叙利亚，无疑将进一步提升阿盟的凝聚力和国际影响力。

政权获认可

阿盟各国同叙利亚关系何以持续回暖？叙利亚国内局势的明朗是关键。

“针对将叙利亚开除出阿盟并断绝外交关系，一些阿拉伯国家实际上持保留意见”，上海国际问题研究院外交政策研究所研究员、中国中东学会副会长李伟健指出，“历史上一些国家同叙利亚并无利益冲突，但内战导致叙国内局势混乱，加之如沙特等地区大国就断交一事的坚决态度，其他阿拉伯国家不得不事实上在议程中达成认同”。

当下，叙利亚政局日渐清晰。据《华盛顿邮报》报道，阿萨德在内战中已经“成功地控制了该国的大部分地区，将反叛分子带到完全失败的边缘”。同时，美国作出逐步撤出叙利亚的决定后，叙当地已没有能威胁到阿萨德政权的力量。据美国有线电视新闻网报道，共和党参议员格雷厄姆近日表示，虽然撤军的步伐可能放缓，但让美军“离开叙利亚”将是一贯的目标。

“事实表明，叙利亚阿萨德政权的继续存在已成为国际社会的共识”。李伟健表示，政府军的胜利、美军的撤退与“伊斯兰国”的基本消失大大改善了周边安全环境。叙利亚国内的重建为其他中东国家提供了谋求经济与政治利益的机会。若阿盟继续与叙敌对，或将失去在叙问题上的话语权。基于上述利益考量，阿盟国家随即着手缓和对叙关系。

缓和是大势

放眼未来，可预见以叙利亚为焦点的中东局势将总体向好，然而威胁中东局势的因素也将持续存在。

李伟健认为，从国家利益出发，以外交的缓和为起点，阿盟各国会更加深化对叙关系改善。半岛电视台记者雷诺兹表示，沙特早在2018年10月就为叙利亚重建提供了1亿美元。国际层面上，美俄等大国在叙力量的不断撤出客观上为叙利亚获得更多自主权提供了条件。整体来看，中东的缓和是大势所趋。

“同时必须看到，推动叙利亚局势进一步稳定还需解决一系列问题”，李伟健指出，伊斯兰国等极端组织势力的残余依然存在，反恐依然任重道远。此外，地区大国在叙利益纷争，如土耳其对叙境内库尔德人的态度，伊朗、土耳其的区域扩张主义等因素同样掣肘叙局势缓和。与此同时，中东历来是大国博弈的焦点，美俄虽然在逐步撤军，但大国对中东的干预程度仍然是决定中东命运的关键。

叙利亚问题由来已久，也必将成为塑造中东未来的关键一环。叙利亚能否重返阿盟，还需拭目以待。

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