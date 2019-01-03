2018年卢旺达全国武术锦标赛总决赛日前在首都基加利收官。该活动由卢旺达大学教育学院孔子学院和卢旺达全国武术协会主办，经过8个多小时激烈比拼，来自该国四省区的百余位武术爱好者角逐出40多枚奖牌。近年来，武术文化在卢旺达传播广泛，已经成为中卢之间文化交流的重要纽带。

锦标赛上，竞赛项目包括五步拳、长拳、南拳、刀术、棍术等，竞赛单元按少儿组、女子组、成人组分为套路和散打两大项。在比赛现场，选手们的高难度动作和散打搏斗中的精彩交手不时引得全场喝彩。

“这次举办的是第七届锦标赛，这一赛事已成为卢旺达武术界的盛事。”卢旺达全国武术协会顾问、卢旺达大学教育学院孔子学院武术教练苏文向记者介绍说，目前卢全国有23家武术俱乐部，武术锦标赛总决赛的选手都是从各省份及俱乐部层层选拔出来的，超过2000人参赛。卢旺达每年还会举行国际武术邀请赛，该赛事由卢旺达全国武术协会主办，邀请坦桑尼亚、肯尼亚、赞比亚、布隆迪等非洲国家的100多名选手来卢比赛。

“武术已经成为卢中人文交流的重要载体。”卢旺达文化与体育部司长迪迪埃表示，很多卢旺达选手代表国家参加国际武术大赛并赢得金牌，他非常骄傲。据了解，卢旺达大学教育学院孔子学院注册学员已近5000人，卢旺达武术协会有2000多名学员。

卢旺达大学教育学院孔子学院从2010年开始在卢推广中国武术，目前已有广泛的群众基础，少儿学武人数在不断上升。苏文来卢教学5年，现在已经教出500多个徒弟，2018年有11人获得奖学金前往重庆师范大学学习武术。

奎依尔·克罗迪姆从15岁开始习武，至今已经拿过45块金牌。他对记者说，“我有一个妹妹和两个弟弟，他们都在练习武术。”

卢旺达大学教育学院孔子学院每年都会组织“中国武术进社区”活动。奎依尔经常作为表演嘉宾参与该活动，他的武术表演是活动的亮点。他说，这样的活动非常受当地民众欢迎，“武术可以成为增进两国人民友谊的纽带，武术让我爱上中国文化。”

“武术在卢旺达越来越受欢迎。”中国驻卢旺达大使饶宏伟说，中国武术有着丰富的内涵，希望武术为卢旺达的文化多样性作出贡献。

（本报基加利电）

《 人民日报 》（ 2019年01月03日 17 版）

(责编：袁勃)