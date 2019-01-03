“期盼这里的一切都会慢慢好起来”（第一现场）

2018年以来，叙利亚的安全局势逐步趋稳，大批之前逃离战区的民众重返家园。图为在叙利亚德拉省布斯拉，两名儿童在重返家园的大巴车上做手势。

新华社发

■今年大马士革的跨年活动气氛更为浓烈，人们走上街头，装点店铺门面、置办商品货物，脸上洋溢着多年来少有的平静。

■尽管素不相识，同批次抵达边境口岸的难民们纷纷相互击掌，庆贺平安返乡。

■孩子们快乐的笑声映衬出了浓厚的节日氛围，让人暂时忘却了这个国家经历的创痛。

岁末年初，叙利亚首都大马士革阴雨连绵，低温笼罩着城市的街道。与以往不同的是，今年大马士革的跨年活动气氛更为浓烈，人们走上街头，装点店铺门面、置办商品货物，脸上洋溢着多年来少有的平静。不少孩子在街心草坪里追逐嬉戏，欢快的笑声在阴霾的天空下飘荡，感染着每一位过路者……随着叙利亚局势的逐步稳定，战后安排、经济重建等议题已提上日程。对于2019年的叙利亚，“转变”是最受瞩目的核心关键词。

镜头一

“我决定了，回家！”

2018年12月31日清晨，在黎巴嫩东部萨巴阿地区与叙利亚接壤的迈斯纳边境口岸，一大早就聚集了大批返乡的叙利亚难民。天空中细雨迷蒙，不多时雨点儿越来越大，但丝毫没有影响人们的热情。

根据联合国难民事务高级专员办事处近期发布的报告显示，目前流散在外的数百万叙利亚难民，其中约有82%有意愿返回叙利亚。自2018年7月俄罗斯方面提出相关倡议以来，已有超过7万名难民陆续通过各种渠道返回叙利亚，联合国方面当前正在研究组织人道主义救援，继续对流散在叙周边国家难民营中的叙利亚难民提供帮助。

在迈斯纳边境口岸接待窗口，人们一边按规定填报各项登记资料，一边不时低声细语，与周围同路者交谈、讨论着返乡后的计划，平静的脸庞上洋溢着对未来生活的憧憬。

“重返家园是最大的新年愿望，我们实现了！”32岁的哈桑擦拭着脸上的雨水，露出了腼腆而又略带兴奋的笑容。他对本报记者表示，自己和家人2014年就到了黎巴嫩境内的贝卡谷地，在难民营里度过了艰难的一段日子。“2018年下半年，我从电视新闻上看到叙利亚国内局势趋向好转，就动了回国的念头，但当时不少人都劝我不要冲动，再等等看。临近年末，天气寒冷，难民营里的日子越来越难过，而叙利亚国内传来的大都是好消息，所以我决定了，回家！”

哈桑的话表达了返乡难民们的共同心声。尽管素不相识，同批次抵达边境口岸的难民们纷纷相互击掌，庆贺平安返乡。

镜头二

“最艰难的日子已经过去”

2019年1月1日正值假期，阿萨德大学医院的急诊室里，仍是一派紧张忙碌而又秩序井然的景象。

值班医师费萨尔中午简单地吃了两口大饼，继续忙着安排患者诊治。他对本报记者表示，尽管如今的叙利亚安全局势有明显好转，但各类冲突和袭击仍时有发生，每天需要治疗的伤患数量仍不在少数。“就在几天前，以色列战机还轰炸了大马士革郊区。即便在市区内，当时巨大的爆炸声也清晰可闻。此外，各种身份不明的恐怖分子也时常伺机而动，尤其是在夜间，不少地区的枪声也是此起彼伏。作为医生，我们每天的任务依然很重。”

“作为医生，我们要尽全力为每一位伤患进行诊治，减轻他们肉体上的创痛，同时带给他们对生活的希望。”费萨尔脸上始终挂着温暖的笑容，悉心接待、诊治和安抚着每一位伤患。他对本报记者说：“多年的节日值班经验告诉我，除了必要的诊治外，在条件许可的情况下，让伤患尽早与家人团聚，是给他们最好的跨年礼物！”

此时已过正午，医院走廊上候诊的队伍仍然很长，与几个月前局势紧张时相比，人们的脸上明显多了几分轻松。不少陪伴伤患前来就诊的家属，有的在小声谈论着时事，有的与周围人互致节日问候。在得知记者来自中国后，45岁的莎娜对本报记者表示：“中国是我们的好朋友。叙利亚最艰难的日子已经过去，这么多年来第一次有心情过节，希望大家在2019年都有好运。”

镜头三

“人们的购买力在逐步恢复”

跨年期间，大马士革市内最大的综合性购物场所——沙姆中心里，每天都是熙熙攘攘、络绎不绝。

由于近期的天气原因，电暖气、御寒衣物和食品、调味品等都是最为畅销的货物。沙姆中心一层值班经理艾哈迈德对本报记者表示：“以我的经验来看，购物回暖是生活回归正轨的重要风向标，人们的购买力在逐步恢复，说明安全局势好转，对于出行购物，人们不仅有热情，也有了安全层面的保障。”

沙姆中心内不仅商品琳琅满目，还有一些此前停用的儿童娱乐设施也重新布置开放。不少和家人一同前来游玩的儿童，欢快地在木马、滑梯等游乐器械上玩耍。孩子们快乐的笑声映衬出浓厚的节日氛围，让人暂时忘却了这个国家经历的创痛。

跨年夜的凌晨，叙利亚政府军士兵朝天鸣枪，庆祝新年的到来。一些夜间工作或尚未归家的人，此刻也在街头互致问候。这一幕，在寒冷中透露出丝丝暖意。

2018年，叙利亚的安全局势逐步趋稳。叙利亚国内政治分析人士易卜拉辛·巴萨姆对本报记者表示：“近来，美国方面宣布了撤军计划；叙宪法委员会的组建工作正在积极推进；多个阿拉伯国家重开或计划重开驻叙使馆；阿联酋航空等国际航空公司正在规划重启直航；今年3月即将在突尼斯举行的阿盟峰会上，叙利亚有望重回阿盟大家庭；各国投资者陆续将目光投向了重建中的叙利亚，项目考察团组络绎不绝……进入2019年，我们期盼这里的一切都会慢慢好起来！”

（本报大马士革1月2日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月03日 17 版）

(责编：袁勃)