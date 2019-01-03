轻轨，河内一道亮丽风景线

河内吉灵—河东线轻轨列车正在行驶。

中国技术人员向越南同行讲解轻轨机车结构。

中国建设者正在测试轻轨技术参数。

本报记者 刘 刚摄

日前，随着最后一列机车抵达河内市安义站，越南首条城市轻轨全线试运行最后一项调试——列车运行图演练顺利完成。吉灵—河东线轻轨项目由中国中铁六局集团有限公司总承包建设，总长约13公里，共设12座车站。

列车运行图演练的主要目的在于测试列车的运行图兑现率、正点率、故障率等，为项目正式运营提供科学的数据依据。“新的一年，我们中国海外工程建设者，一定要继续以自己的苦干实干为‘一带一路’建设献礼！”中国中铁六局海外工程分公司总经理、越南河内轻轨项目经理唐红一席话，让现场的建设者们心潮澎湃。

河内吉灵—河东线轻轨线路于2011年10月正式开工，2018年9月20日开始试运行。该项目对完善河内城市路网功能、缓解交通压力、促进区域经济发展具有重要意义。

“每一次奔跑，都为日后正式运行积累了宝贵的资料；每一个数据，都体现着中国建设者对越南轻轨建设事业的贡献。”全程参与和见证试运行成功的越南工程师黎德孝如此感慨。

北京地铁车辆装备有限公司海外负责人李传宇和他的同事们每天对车辆进行检修，详细记录每辆车的公里数、运行状态等重要数据。李传宇对本报记者说：“20天里，列车跑了上万公里，但我们不敢有丝毫懈怠。只有专注做好每一个细节，才能成就中国制造的品质。”

“现在列车经常从桥上经过，夜幕降临后，远远就能望到车站亮起的灯和很多建设者依旧忙碌的身影。正是他们加班加点地忙碌，让我们乘坐轻轨的梦想得以早日实现。”家住罗溪车站附近的河内市民阮陲阳对本报记者说。

（本报河内1月2日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月03日 03 版）

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