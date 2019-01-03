改革，让人民生活更美好（大使随笔）

■改革不仅让中乌两国人民生活更加美好，也让中乌关系涌现更多机遇，呈现更加强劲发展势头。

1月2日是中国和乌兹别克斯坦建交27周年纪念日。如今，中乌已建立全面战略伙伴关系，双边关系基础更牢，合作更实，成果更多，前景更宽广。

刚刚过去的2018年，对中国和乌兹别克斯坦而言都是重要而特殊的一年，“改革”成为两国国家发展和民族复兴的主题词。中国迎来改革开放40周年，新出台一系列改革措施、成功举办首届中国国际进口博览会等，都体现出中国致力于与各国友好相处、共同发展繁荣，携手推动构建人类命运共同体。

2018年，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫领导的全面改革顺利推进，各领域发展取得突出成绩，社会生活呈现一派欣欣向荣景象。主要行业产值保持高速增长，一批重要新政陆续落地，投资环境进一步向好，居民社会福利和生活水平持续改善。乌方不断扩大对外开放，同世界各国积极开展对话与合作，周边关系实现重要突破，推动地区友好合作局面焕然一新。

中乌两国的实践充分证明，改革是发展的最强动力，是实现国家繁荣富强的根本保障。两国对此有着深刻共识，在具体改革思路上也有着类似的看法。

中乌双方都强调改革是干出来的。习近平主席表示：“40年来取得的成就不是天上掉下来的，更不是别人恩赐施舍的，而是全党全国各族人民用勤劳、智慧、勇气干出来的！”米尔济约耶夫总统说：“要过上好日子，就必须勤奋工作，除了清楚自己享有的权利和自由外，还要牢记自己的责任。”

中乌双方都将为人民谋幸福作为改革初心。习近平主席强调“必须坚持以人民为中心，不断实现人民对美好生活的向往”。米尔济约耶夫总统认为“最重要的任务就是让人民满意”。

中乌双方都将发展经济作为优先任务。习近平主席提出：“加快建设现代化经济体系，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展”。米尔济约耶夫总统表示：“改革最重要的是实现经济体系自由化，创造良好的投资环境”。

中乌双方都秉持开放宗旨。习近平主席多次强调，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”，表示“必须坚持扩大开放，不断推动共建人类命运共同体”。米尔济约耶夫总统说，乌方“将珍视并发展同各国的友好关系和各领域合作”。

改革不仅让中乌两国人民生活更加美好，也让中乌关系涌现更多机遇，呈现更加强劲发展势头。2018年，两国各领域合作在改革进程中取得一系列丰硕成果。双边贸易额创历史新高，产业园区建设、水电站改造、水泥厂等一大批投资项目落地，地方合作积极走深走实，中亚药物研发中心在塔什干落成，双方相互出台简化签证措施，推动两国游客数量成倍增加。

展望新的一年，中乌将迎来一系列重要日程安排，各领域合作将以更加强劲的势头向前发展。我们愿同乌各界朋友携手努力，进一步深挖改革潜力，在改革进程中相互学习借鉴，不断提升各领域合作的质量和水平，为中乌两国发展提供更强助力！

（作者为中国驻乌兹别克斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2019年01月03日 03 版）

(责编：袁勃)