2019新年到来之际，在香港召开的世界易经科学发展联合会上，联合会主席蔡云飞先生发表了热情洋溢的新年贺词。“回望跌宕起伏的2018年，也有许多的不容易，全球危机四伏，世界各国矛盾纷争不断，战争彼起此伏，难民四处逃亡。人类正面临着前所未有的挑战。但是，作为中国人，我们敢于直面人生，敢于感受人生波折的苦乐，经受经济周期的考验，承受社会潮汐的冲击。”

蔡云飞讲到，中国有句古语讲的好：“君子爱财 取之有道，得道多助 失道寡助”。人类之间的矛盾战争，其实都是在有限的资源，与无限的欲望之间产生的失道行为。世界各国的一切问题根源，在于如何运用智慧处理各种对立的矛盾关系。中国古老的传统文化易经阴阳平衡思维，早就给人类指明了方向。易经是中华文化的总源头，是一部自然科学全书，我们要用科学的发展观去认知古代的优秀经典传承，寻找古人积累下来的宝贵经验，来解决当前面临的错综复杂问题。宇宙中的万事万物时刻都处在变化之中，矛盾是自然规律存在的法则，变局中危和机同生并存，我们要运用易经的智慧善于把握规律化危为机、转危为安、和谐共存。易经中的宇宙同息、天人同构、众生一体的全息方法论，讲述了宇宙万物一体同构、同源、同息的密切关系，它早已阐明了世界是人类命运的共同体。

世界的发展时有波折起伏，但世界人民走向开放团结、走向融合的大趋势没有改变。各国相互协作优势互补是生产力发展的必然趋势，也代表着生产关系演变的前进方向。在这一进程中，各国逐渐清醒认识到形成利益共同体、责任共同体、命运共同体，携手合作互利共赢是唯一的正确选择。

只有世界和平团结和谐共处，各国才能稳定有序的发展好各项工作，人民才能过上安定幸福美好的生活。所以我们要放下小我，放眼世界，推动人类和平与发展的崇高事业依然任重而道远，全球化需要大格局，大格局需要大智慧大担当，更需要全球人类共同参与关心支持。无论国际风云如何变幻，人类追求和平发展的共同梦想，是永恒不变的。世界各族人民维护世界和平团结，促进共同和谐发展的决心是不会动摇的。我们要在个体与共同体的规则中增强使命感。

新年的钟声已经响起，蔡云飞表示，让我们携手共进、充满希望、信心、智慧和担当，一同走进美好的2019年。继续积极推动构建人类命运共同体，为建设一个更加团结和谐繁荣美好的世界而不懈努力。（陈枫 石国峰）

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